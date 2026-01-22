Subaru Outback Wilderness 2026, robusta y efectiva

Subaru acaba de presentar su nueva versión Outback Wilderness con la que espera capitalizar el creciente interés de parte de su público objetivo -los menores de 40 años de edad- por la aventura y el off-roading.

La Wilderness 2026 llega con una apariencia robusta y generosos revestimientos en negro desde su agresiva trompa sin logo hasta su parte trasera, pasando por los laterales bajos y guardabarros, quizás en su más significativa reedición hasta la fecha.

El Perla Verde Esmeralda Profundo (también viene en colores como Azul Geyser y Gris Perla de Río) que manejamos recientemente en los alrededores de Healdsburg en California tiene también parachoques prefijados para el gancho de arrastre (que mejora hasta las 3,500 libras) y detalles como bandas para descansar los esquíes en la puerta trasera, así como refuerzos en su portamaletas superior (para colgar una hamaca, por ejemplo) con mayor resistencia de carga.

Su interior es espacioso y trae vistosos acentos color cobre en el volante y la palanca de marchas (los mismos que destacan en sus luces antiniebla hexagonales y en su portamaletas), asientos en cuero Napa (en su opción 23) y una pantalla de comandos de 12.3 pulgadas. Al ser un poco más vertical brinda también un espacio adicional para conductores altos.

Sin ser mucho más grande que su modelo base, ofrece una mayor capacidad de carga (2 pulgadas cúbicas adicionales) en donde se pueden acomodar hasta dos bolsas de golf o cuatro maletas, dice su fabricante, así como una amplia oferta de soportes y ganchos, al mismo tiempo que sus curiosos huevos de pascua con inspiradores pequeños elementos de la naturaleza.

Viene con un motor de 2.4 litros turbo Subaru Boxer, rines de 17 pulgadas y un precio básico sugerido de $44,995 que pasa a $47,000 en su paquete opcional 22 y a $49,085 en su paquete 23, este con amortiguadores electrónicamente controlados que le ayudan a absorber mejor los baches y mantienen más estable su chasis.

Trae su tradicional sistema de tracción asimétrico en las 4 ruedas y dos modos de manejo: para nieve o gravilla y para nieve profunda o barro, que permanece activo hasta las 25 millas por hora y tiene 9.5 pulgadas desde el suelo frente a los 8.7 de otros modelos.

Subaru la compara favorablemente con otros como la Toyota Rav4 Hibrida Woodland, la Honda CR-V Trail Sport, el Jeep Cherokee híbrido Overland, el Ford Bronco Sport Badlands y el Hyundai Santa Fe XRT.

Su manejo en calle pavimentada y autopista es suave y reactivo. Es cómodo y silencioso y arremete las curvas sin mucho desplazamiento lateral.

Pero lo mejor es su capacidad en terrenos destapados; no se amedrenta ante escarpadas subidas y resuelve sin esfuerzo en el barro; su descenso controlado es bien ajustado y le brinda la tranquilidad al conductor más novato de no quedarse varado en el medio de la nada.

Al tener una caída menos pronunciada y más recta en su trompa es muy útil su cámara frontal y de 360 grados que ayudan a mirar sus límites en la pantalla cuando no hay un horizonte visible en la cumbre o entre obstáculos cerrados como árboles y arbustos. Sin embargo la vista se apaga automáticamente cuando se sube de 12 millas por hora, supuestamente para no distraerte. Al final, termina haciéndolo al tener que bajar la mirada para reconectarla.

Su control de tracción es notable y resuelve inmediatamente cuando el auto tiende a derrapar en vías sin pavimentar, lo que a velocidades altas resulta en peligrosos bandazos que te dejan a merced de un trompo o incluso amenzan con sacarte del camino. En este momento su sistema reconoce que la cola del auto se desvía y te da un sacudón para empujarte hacia adentro y entregarte de nuevo el mando que ya habías perdido.

Dice el refrán que entre gustos no hay disgustos y ya dirán las ventas qué tanto los fieles consumidores de la marca reciben este rediseño menos redondeado y más ´trucky´ de un utilitario a medio camino entre las SUV de tamaño mediano y las tradicionales camionetas station wagon que han hecho tan popular a la marca.

En lo que a nuestra prueba se refiere. el Outback Wilderness 2026 obtiene una calificación sobresaliente al resolver sin problemas los obstáculos que le pusimos por delante.