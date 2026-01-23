Concejo de Los Ángeles aprueba contratación de más policías

Con el voto en contra de los cuatro concejales socialistas democráticos, el Concejo de Los Ángeles votó a favor de la contratación de 130 policías más para lo que resta del actual año fiscal, con un costo de por alrededor $2.7 millones.

De los 15 concejales que tiene la ciudad de Los Ángeles, nueve votaron a favor, y cuatro en contra. Los opositores fueron los socialistas Hugo Soto-Martínez, Nithya Raman, Ysabel Jurado y Eunisses Hernández. Los concejales Curren Price y Bob Blumenfield estuvieron ausentes.

“Un presupuesto es un documento que refleja nuestras prioridades, y da la impresión de que, una y otra vez el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) consigue lo que quiere siempre, y las conversaciones que no se están teniendo en público son sobre cómo esto afecta a otras funciones de la ciudad”, dijo el concejal Soto-Martínez durante el debate del tema en el Concejo.

“Ni siquiera sabemos de dónde vamos a sacar el dinero para este gasto continuo que vamos a asumir, y mi temor es que, si proviene del LAPD, lo que vamos a hacer es trasladar a agentes juramentados a realizar trabajo civil, lo cual es muy posible”.

Añadió que cuando aprobaron el presupuesto, se les dijo que el personal trabajaría para identificar fondos para puestos adicionales de agentes juramentados.

“De repente, el dinero aparece como por arte de magia. Y esto me plantea grandes interrogantes como ¿cuánto dinero hay realmente disponible? Y sé que la razón por la que no lo sabemos es porque dependemos del LAPD para que se audite a sí mismo”.

En la actualidad, el Departamento de Policía de Los Ángeles cuenta con 8,711 oficiales; y desde 2019 han perdido 1,400 oficiales.

Desde la primavera pasada, los concejales y la alcaldesa Karen Bass han estado en desacuerdo en torno a la contratación de oficiales de policía. Mientras que Bass pidió que se contrataran 580 nuevos agentes para el año fiscal 2025-26, el Concejo solo le aprobó 240 argumentando que teníamos un déficit presupuestario de $1,000 millones.

Luego en diciembre, se aumentó la cifra a 280, y finalmente a mediados de semana, el Concejo votó a favor de contratar a un total de 410, con fondos del propio presupuesto del LAPD no del fondo general de la ciudad.

La alcaldesa Karen Bass dijo en respuesta, que su trabajo número es mantener seguros a los angelinos, por lo que desde su primer día en el cargo ha dado prioridad a la contratación de más policías y creó la oficina de Seguridad Comunitaria para ayudar a prevenir la violencia y crear espacios comunitarios seguros.

“La segunda ciudad más grande de Estados Unidos no puede tener un departamento de policía eficaz si opera con los niveles de personal más bajos de los últimos años; y a solo cinco meses de que Los Ángeles reciba a decenas de miles de aficionados de todo el mundo para la Copa Mundial de la FIFA, invertir en más agentes de policía es fundamental para la seguridad pública”, dijo.

Sostuvo que cuando presentó su presupuesto, dio prioridad a la contratación de policías y desde entonces ha seguido insistiendo en la necesidad de aumentar el número de agentes.

“La decisión del Concejo Municipal de hoy permitirá al departamento contratar un total de 410 nuevos reclutas durante este año fiscal y elevar la plantilla policial a aproximadamente 8,500 agentes”.

Afirmó que si bien esta es una inversión crucial, esta cifra aún no compensa las bajas por jubilación o renuncia, y no es suficiente para una ciudad de 3.8 millones de habitantes.

“Aunque este es un paso importante, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar la seguridad de los angelinos”.

El jefe de la policía Jim McDonnell dijo que los homicidios han bajado a niveles nunca antes vistos desde 1966. “El Departamento está haciendo cosas muy buenas, pero parece que no son apreciadas”.

Las contrataciones de policías aprobadas por el Concejo de Los Ángeles aumentarán el cuerpo policiaco municipal a 8,555 para el final del año fiscal.