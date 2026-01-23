Dermaplaning, un procedimiento estético-facial que se ha hecho viral y no es recomendable

El dermaplaning ha ganado popularidad en plataformas como TikTok. Este procedimiento facial involucra el uso de una cuchilla para eliminar vello y células muertas de la piel. La viralización del proceso ha generado una creciente preocupación entre especialistas de la salud.

Si algo hacen las redes sociales es generar modas y procedimientos estéticos que pueden ser perjudiciales para la salud al no tener fundamento científico, y el dermaplaning es un ejemplo.

Natividad Cano, dermatóloga del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), declaró a EFE Salud que el dermaplaning carece de respaldo científico.

Asegura que esta técnica no ha sido promovida por profesionales médicos.

Riesgos asociados

Cano señala que al rasurar la piel se elimina el manto hidrolipídico, exponiéndola a infecciones y a la creación de pequeñas heridas. Los riesgos incluyen:

Heridas

Hiperpigmentación postinflamatoria

Cicatrices

Sobreinfección

El dermaplaning ofrece unos beneficios “inmediatos y acotados en el tiempo” como quitar la rugosidad, pero en cuestión de pocos días, advierte la experta, pueden aparecer una serie de complicaciones “mucho más graves”, recogió EFE.

Mitos y realidades del vello facial

La dermatóloga desmiente el mito de que afeitarse la cara cause un aumento en el crecimiento del vello. La percepción de mayor cantidad de pelo se debe a que al afeitarse, el vello crece de manera uniforme.

Cano destaca la diferencia entre el dermaplaning y otras técnicas de exfoliación. La exfoliación química y física son más seguras y eficaces sin dañar la piel.

La especialista advierte que las personas interesadas en el dermaplaning deberían abstenerse de practicarlo, sugiriendo en su lugar alternativas dermatológicamente aprobadas.

Cuidados post procedimiento

Tras el dermaplaning, la piel queda más sensible y expuesta, por lo que es clave seguir cuidados específicos para evitar irritaciones, infecciones o hiperpigmentación. Estos pasos ayudan a maximizar los resultados suaves y luminosos del procedimiento.

Protección solar. Aplique protector solar de amplio espectro (FPS 30 o superior) todos los días, incluso en interiores, y reaplique cada 2 horas si está al aire libre. Evite la exposición directa al sol durante al menos 48-72 horas, ya que la piel es más vulnerable a los rayos UV.

Limpieza e hidratación. Limpie el rostro con un producto suave, hipoalergénico y no comedogénico usando agua tibia, secando con toques suaves en lugar de frotar. Hidrate intensamente con sérums o cremas calmantes varias veces al día para restaurar la barrera cutánea.

Qué evitar. No use maquillaje por 24-48 horas, evite exfoliantes, retinoides, ácidos o productos agresivos durante una semana. Manténgase lejos de saunas, ejercicio intenso, calor excesivo o tocarse la cara para prevenir sudor, bacterias o irritaciones.

Señales de complicaciones tras un dermaplaning

Las complicaciones tras un dermaplaning suelen manifestarse a través de signos de infección o irritación excesiva que no desaparecen en las primeras 48 horas. Estas señales indican la necesidad de consultar a un médico de inmediato para evitar daños mayores.

Signos de infección

Enrojecimiento persistente o que empeora en lugar de mejorar.

Hinchazón severa alrededor del área tratada.

Drenaje de pus o secreción anormal de la piel.

Fiebre alta o escalofríos, que sugieren una respuesta sistémica.

Irritación extrema

Picazón intensa o quemadura severa que no cede con cuidados básicos.

Erupciones, puntos blancos o calor localizado excesivo.

Pequeños cortes que no cierran o muestran signos de inflamación.

Otras complicaciones

Cicatrices, queloides o decoloración de la piel en casos raros.

Brotes de acné o foliculitis si la piel era propensa.

Algunas reacciones leves como enrojecimiento leve son normales y desaparecen pronto, pero cualquier síntoma que persista más de dos días requiere atención profesional.

