Houston: pronóstico del tiempo para este viernes 23 de enero

El clima en Houston, Texas, para este viernes 23 de enero se desarrollará con cielos cubiertos. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 80 y 58 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 07:16 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 17:51 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Eso sí, también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Por su cercanía al Golfo de México, los valores de humedad de la ciuda de Houston suelen ser altos. En concreto, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que termina condicionando nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque a menudo podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser perjudicial para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de vivir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también puede sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

