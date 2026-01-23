Lista completa de los dispositivos Echo compatibles con Alexa+

Alexa+ es la apuesta más ambiciosa de Amazon en años para que su asistente deje de ser “el que pone música y apaga luces” y se convierta en una IA que conversa mejor, entiende contexto y, sobre todo, ejecuta tareas. Y el detalle que la hace todavía más interesante para mucha gente: Alexa+ cuesta $19,99 dólares al mes, pero está incluida gratis para todos los usuarios con Amazon Prime.

Qué altavoces Echo son compatibles con Alexa+

Alexa+ se encuentra disponible de forma gratuita para los usuarios que cuenta con suscripción a Amazon Prime Crédito: Amazon

Si lo que quieres es saber “¿mi Echo sirve o no?”, hay dos claves: por un lado, Amazon priorizó el acceso temprano en pantallas Echo Show específicas; por el otro, confirmó que algunos modelos viejos se quedan fuera.

Modelos priorizados en el despliegue inicial (Early Access):

Echo Show 8



Echo Show 10



Echo Show 15



Echo Show 21



En paralelo, Amazon también comunicó una regla general: Alexa+ llegará a “los Echo”, con excepciones (básicamente, ciertas primeras generaciones). Dicho sin rodeos: si tu equipo es relativamente moderno, tienes buenas probabilidades; si es un Echo de los “primeritos”, toca cruzar dedos o ir pensando en upgrade.

Modelos Echo que Amazon listó como no compatibles con Alexa+:

Echo (1ª gen)



Echo Dot (1ª gen)



Echo Plus (1ª gen)



Echo Tap



Echo Show (1ª gen)



Echo Show (2ª gen)



Echo Spot (1ª gen)

Además, Amazon presentó hardware “con esteroides” pensado para esta nueva etapa, como Echo Dot Max y un nuevo Echo Studio, ambos “built for Alexa+”, o sea, diseñados para sacarle más jugo a estas funciones de IA.

Por qué Alexa+ se siente como “otra Alexa”

Aquí es donde Amazon quiere que notes el cambio: Alexa+ no solo responde más bonito, sino que está diseñada para convertir conversación en acción. En el anuncio oficial, Amazon explica que Alexa+ puede orquestar tareas a través de muchos servicios y dispositivos (hogar inteligente, reservas, delivery, música, compras), usando una arquitectura con “experts” (sistemas especializados para tipos de tareas).

En la práctica, esto se traduce en una Alexa que se adapta mejor a cómo hablas de verdad (frases incompletas, cambios de idea, pedidos con contexto), y que puede ayudarte a organizarte: recordatorios, calendario, rutinas del hogar y recomendaciones más personalizadas según tus preferencias. También suma algo muy “2026”: capacidades más agenticas, con la promesa de que Alexa+ pueda navegar la web y completar tareas por ti “detrás de cámaras” (por ejemplo, coordinar un servicio técnico) sin que tengas que microgestionarlo.

Y para quien vive pegado al ecosistema Amazon, hay un punto extra: Alexa+ se integra con experiencias como compras y delivery (por ejemplo, pedidos de supermercado vía Amazon Fresh/Whole Foods en mercados donde esté disponible) y puede apoyarse en socios de servicios para reservas o entregas.

Sigue leyendo:

• Alexa +: Amazon reinventa su asistente de voz con la ayuda de la IA

• Todo sobre los nuevos Echo Dot Max, Studio y Show: especificaciones, precios y disponibilidad

• Los mejores gadgets de Amazon para regalar esta Navidad