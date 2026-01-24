Clima de hoy en San Antonio para este sábado 24 de enero

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este sábado 24 de enero. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio el cielo estará cubierto. Se espera una temperatura máxima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 23 grados Fahrenheit (-5ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 19.88 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 26%.

La presión atmosférica media será de 1015.4 hPa, una medición que irá en aumento. Tendremos el amanecer a las 07:27 h y el atardecer será a las 18:05 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 80%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén cielos cubiertos con probabilidad de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 19 y los 41 grados Fahrenheit (-7 y 5 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

Durante el verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber agua y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.