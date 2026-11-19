Bernie Sanders, senador por Vermont, acepta que ya se le pasó el tiempo para, de nueva cuenta, aspirar a ser candidato presidencial dentro de dos años.

El legislador independiente buscó la nominación del Partido Demócrata en las elecciones primarias de 2016 y 2020, pero en ninguna de esas ocasiones obtuvo la candidatura.

En su primera incursión, la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, obtuvo un mayor respaldo de la base demócrata.

Después, hace seis años, en el conteo de delegados, Joe Biden lo superó en votos y eso lo orilló a suspender anticipadamente su campaña.

Durante su participación en el podcast “The Diary of a CEO”, el político de 85 años fue cuestionado sobre sí realizaría un tercer intento para contender por la Casa Blanca.

“Probablemente no. Creo que asumir el cargo a los 87 años y terminar mi primer mandato a los 91 no es algo que inspire a mucha gente. No me presento a la presidencia”, respondió.

The working families of this country are struggling. This election was a demand that we finally address their interests, and not those of the billionaire class. As incoming Chair of the HELP Committee, that’s exactly what I intend to do, including:



Medicare for All

Cut? — Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) November 18, 2026

Acto seguido, Sanders describió el perfil del candidato presidencial a quien optaría por respaldar.

“Debe ser alguien dispuesto a apoyar a la clase trabajadora de Estados Unidos y a enfrentarse a los oligarcas”, subrayó.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a escuchar detenidamente las propuestas de campaña de los políticos que pretendan llegar a la Casa Blanca.

“El pueblo estadounidense debe determinar: ¿cuál es su postura sobre la atención médica? ¿Van a transformar nuestro sistema de salud? ¿Qué van a hacer con la inteligencia artificial? Estas son algunas de las preguntas… y luego el liderazgo surgirá en función de cómo la gente percibe que estos candidatos están respondiendo”, expresó.

Bajo la óptica del senador por Vermont, la representante Alexandria Ocasio-Cortez podría figurar entre los aspirantes a relevar al mandatario Donald Trump, pero anticipa el surgimiento de más opciones en la boleta.

“Ella no es la única. Hay otros candidatos excelentes que quizás no sean tan conocidos”, puntualizó.

Resulta sobresaliente el hecho de que Bernie Sanders lleva 35 años en el Congreso, primero una década como miembro de la Cámara de Representantes, y a partir de 2006 ocupando un escaño en el Senado.

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