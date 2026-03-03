Bernie Sanders pide incrementar impuestos a multimillonarios y repartir ese dinero a familias pobres

Bernie Sanders, senador por Vermont, junto con Ro Khanna, representante de California, elaboraron una propuesta con el objetivo incrementarles los impuestos de 938 multimillonarios en Estados Unidos y con ese dinero fortalecer la economía de familias vulnerables a través de apoyos.

La iniciativa planteada consiste en establecer un impuesto anual de 5% al patrimonio de las personas más acaudaladas establecidas en los estados sin importar el partido político que gobierne en ellos.

Ambos políticos calculan que, en caso de aprobarse su plan, durante la próxima década se podrían recaudar más de $4 mil millones de dólares, los cuales ayudarían a “familias trabajadoras” de ingresos limitados a lidiar con el coste de vida.

En la propuesta se indica que 938 multimillonarios poseen en conjunto $8.2 mil millones de dólares en riqueza y que, a partir de una legislación, podría redistribuirse parte de ese monto a través de un impuesto que, en su primer año de promulgación, le permitiría al gobierno otorgar pagos directos de $3,000 dólares a cada persona en un hogar que gane menos de $150,000 dólares al año.

Como representante demócrata por California, Ro Khanna considera que es urgente reducir la disparidad que prevalece entre los multimillonarios y las personas comunes en Estados Unidos. (Crédito: Carlos Osorio / AP)

A través de un comunicado, Bernie Sanders señaló que sólo gravando a la riqueza de los multimillonarios se logrará hacerle menos compleja la situación a más de la mitad de los estadounidenses que viven al día.

“Ya no podemos tolerar un código tributario corrupto que permite a los multimillonarios pagar una tasa impositiva más baja que el trabajador promedio. En una sociedad democrática, no podemos tolerar que 60% de nuestra gente viva de sueldo en sueldo, luchando por pagar la vivienda, la alimentación y la atención médica, mientras que 938 multimillonarios se han vuelto $1.5 mil millones de dólares más ricos”, expuso.

Por su parte, Ro Khanna señaló en otra misiva que la cantidad sugerida para fijarles un impuesto a los multimillonarios es mínima con respecto a su patrimonio e implica una alternativa única para nivelar un poco el desequilibrio de la economía actual en Estados Unidos.

“Podemos gravar a los multimillonarios con una cantidad modesta para garantizar que todos tengan una oportunidad justa y al mismo tiempo mantener nuestro motor innovador”, escribió.

En términos más amplios, otro de los objetivos de la propuesta consiste en revertir los recortes billonarios a Medicaid y a la Ley de Atención Médica Asequible realizados por la ley One Big Beautiful Bill promulgada por el presidente Donald Trump.

