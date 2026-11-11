Sanders rompe con Schumer y crece la rebelión demócrata para arrebatarle el liderazgo

La rebelión contra Chuck Schumer dentro del Partido Demócrata comienza a tomar fuerza y ahora tiene una de sus voces más influyentes al frente. El senador Bernie Sanders anunció que no respaldará su continuidad como líder demócrata en el Senado, una decisión que aumenta la presión sobre el legislador de Nueva York justo cuando su partido se prepara para recuperar el control de la Cámara Alta.

“Me cae bien Chuck. Nadie trabaja más duro que Chuck Schumer. Pero, en mi opinión, ha llegado el momento del cambio y no apoyaré su reelección como líder demócrata“, declaró Sanders durante una conferencia de prensa en el Capitolio el martes.

El anuncio no llegó solo. A su lado estuvo la senadora demócrata Elissa Slotkin, de Michigan, quien también exigió cambios en la conducción del partido y advirtió que no respaldará a ningún aspirante que no presente un plan concreto sobre cómo pretende gobernar.

“Estoy en contra hasta que vea eso de alguien”, señaló Slotkin, quien aclaró que no está buscando personalmente el puesto, sino que quiere una nueva dirección para los demócratas.

Schumer enfrenta una rebelión interna

La inconformidad tiene un contexto político importante. Después de las elecciones intermedias de noviembre, los demócratas consiguieron recuperar terreno y tendrán al menos 54 escaños cuando comience el próximo Congreso en enero.

Sin embargo, parte de la bancada considera que la victoria electoral debe traducirse en un cambio de liderazgo y en una agenda más ambiciosa para atender problemas como el costo de la vivienda, la atención médica y la desigualdad económica.

Sanders, senador independiente que forma parte del bloque demócrata, pidió que la discusión se realice abiertamente y no mediante un acuerdo interno que garantice la continuidad de Schumer.

A la presión también se han sumado legisladores electos como Abdul El-Sayed, de Michigan; Peggy Flanagan, de Minnesota; Troy Jackson, de Maine, y Chris Pappas, de New Hampshire, quienes han expresado reservas sobre el liderazgo actual.

Chris Van Hollen aparece como rival

Uno de los nombres que comienza a tomar fuerza es el del senador Chris Van Hollen, de Maryland, quien ha reconocido que está consultando a sus colegas sobre la posibilidad de competir por el puesto.

“No deberíamos tener una coronación”, expresó Van Hollen al defender que la bancada tenga una discusión abierta antes de elegir a su próximo dirigente.

El legislador también cuestionó decisiones de Schumer y del comité de campaña demócrata, particularmente por su respaldo a determinados candidatos durante las primarias.

La disputa, sin embargo, está lejos de tener un desenlace. Schumer respondió a las críticas asegurando que confía en conseguir los votos para continuar como líder de la mayoría demócrata.

“Estoy seguro de que seré elegido líder de la mayoría”, afirmó, al defender la unidad de su bancada.

La elección interna está prevista para diciembre, hasta entonces, Schumer tendrá que enfrentar una presión que ya no proviene únicamente de los sectores más progresistas, sino también de legisladores que reclaman una nueva estrategia para el partido.

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