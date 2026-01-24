Marielena, hija de Chiquinquirá, se defiende tras fuertes comentarios de su papá en su contra

Marielena Dávila, quien es hijo de Guillermo Dávila y Chiquinquirá Delgado, rompió el silencio tras las recientes declaraciones que hizo su papá sobre ella en el programa peruano ‘El Valor de la Verdad’, en donde reveló que no tienen ningún tipo de relación desde hace años.

“Con tres hijos (sigo en contacto) porque la última estoy esperando a que vuelva a responderme un mensaje que le puse hace como 8 años”, declaró el intérprete, de 70 años, en el programa conducido por el periodista Beto Ortiz y el cual obsequia dinero a sus invitados por cada confesión que realicen.

Si bien Chiquinquirá salió de inmediato en defensa de su hija, al asegurar que tiene razones de peso para actuar en la manera en que lo hizo, no fue sino hasta ahora que Marielena compartió su postura sobre los dichos de su padre.

En un escrito, que la joven hizo llegar a la revista People en Español, Marielena compartió su sentir sobre el distanciamiento con el cantante venezolano.

En él compartió en distintos puntos los motivos que la llevaron a cortar todo lazo con su progenitor, de quien se sintió muy decepcionada por la forma en que la hizo verse en la televisión peruana.

“He guardado silencio durante muchos años, porque nunca me ha interesado herir a nadie aún cuando me hirieron a mí primero. Me sorprende ver a un padre hablando despectivamente de su propia hija y que aún así algunos lo defiendan. Siempre pensé que, sin importar cualquier problema personal, en público nos cuidábamos mutuamente. Eso hice durante años, pero ya que se dijeron cosas que no son ciertas, aquí les cuento mi verdad”, inició contando Marielena.

A continuación detalló que así como su padre contó su verdad, ella también estaba en su derecho de contar su verdad de lo que en realidad pasó entre ambos, aunque se limitó a desmentir lo contado por su padre, pues aseguró que no tenía la menor intención de entrar en debate o debatir cosas de su papá que aún permanecen en el ámbito privado.

“Todos cometemos errores, pero existen personas que prefieren perderte, que reconocer el daño que te han hecho. Y al final del día, uno cosecha lo que siembra”, escribió Marielena.

Marielena aprovechó para dejar en claro que ella se alejó de su padre cuando supo que era lo mejor para ella y para lograr sanar, pues por muchos años lo buscó sin obtener una respuesta de su padre, contrario a lo que él insinuó y que puso el nombre de su hija en boca de todos.

“Lo que no se mencionó, fueron las décadas que pasé intentando sanar la relación. Rogando por una conversación, y si no se podía en persona, lo intentaba por llamada, y si no, por mensaje de texto, y si no, escribía cartas. Pasé toda mi vida intentando arreglar algo que yo no rompí. Hasta que entendí que una relación es de dos, y que necesita de dos personas dispuestas a hacerla sana.

Entendí que la única manera de sostener la relación era aceptando abuso emocional, y eso no es amor. La distancia no tiene nada que ver con castigar a nadie, y tiene todo que ver con protegerme a mí. Al fin dejé de vivir con miedo, dejé de sobrevivir, y empecé a vivir, a florecer”, se sinceró Marielena en la única postura que ha brindado desde que salieron a la luz las polémicas declaraciones de su padre.

