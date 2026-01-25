El esposo de Vanessa Hudgens revela que son padres de un niño y una niña

La actriz y cantante Vanessa Hudgens y el exjugador de béisbol profesional Cole Tucker compartieron una gran noticia: son padres de un niño y una niña. Tras meses de mantener en privado los detalles sobre sus dos hijos, Tucker confirmó esta información durante una reciente aparición en el podcast ‘Baseball Isn’t Boring’.

Durante la entrevista, cuando el presentador Rob Bradford preguntó sobre el sexo de sus hijos, Tucker respondió con claridad: “Tenemos uno de cada uno”. El atleta, de 29 años, añadió detalles sobre la intensa dinámica familiar: “Tengo hijos de 7 semanas y un año y medio. Estoy en la lucha”.

Hudgens, de 37 años, dio a luz a su primer hijo en julio de 2024 y a su segundo bebé en noviembre del mismo año. La pareja, que se casó en una ceremonia en Tulum, México, en diciembre de 2023, había elegido hasta ahora mantener estos detalles en la más estricta intimidad.

Cole Tucker y Vanessa Hudgens se casaron en diciembre de 2023 en Tulum, México. Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

La vida como padres de dos pequeños

En la conversación, Tucker describió con humor y cariño su día a día como padre. “Estoy haciendo muchas caminatas de papá, muchas subidas y bajadas... Siento que estoy en muy buena forma para ser padre ahora mismo“, comentó, comparando sus actividades con una sesión de yoga intensiva.

Por su parte, Vanessa Hudgens también había ofrecido una mirada honesta a la maternidad en una publicación de Instagram en diciembre. Bromeó sobre cómo su vida social navideña se había visto alterada por la llegada de su recién nacida, compartiendo una foto antigua con la reflexión: “¡Esto a ser madre de dos… ¡Qué viaje! ❤️”

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando Tucker habló sobre la filosofía que comparte con Hudgens para criar a sus hijos, especialmente al mayor.

El orgulloso padre reveló que su hijo de año y medio ya muestra interés por múltiples actividades, desde instrumentos musicales como la batería y el piano hasta deportes como el béisbol, el golf y el baloncesto.

“Mi esposa y yo queremos que se familiarice con todo lo que podamos… y sea lo que sea que quiera hacer, lo apoyaremos”, afirmó Tucker. “Si quiere ser dentista, vender algo, ser maestro o estrella de rock, está bien. Tenemos la mente muy abierta”.

