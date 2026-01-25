Houston: el tiempo para hoy domingo 25 de enero

El clima en Houston, Texas, para este domingo 25 de enero se desarrollará con cielos prácticamente cubiertos. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 23 grados Fahrenheit (-5ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 75 y 8 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 25ºF (-4ºC) de máxima y 25ºF (-4ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer dará comienzo a las 07:15 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 17:53 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 16.16 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. Concretamente, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser perjudicial para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

