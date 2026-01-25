Padre enfrenta cargos de asesinato tras muerte de su hija recién nacida con múltiples lesiones en Maine

Un hombre de 24 años fue arrestado en el estado de Maine y acusado de asesinato luego de que su hija, una bebé de 12 semanas, fuera encontrada inconsciente y con signos de cianosis (“azul”) en su vivienda, antes de fallecer en un centro hospitalario.

El acusado fue identificado como Shawn Samuels, quien fue procesado en el Centro Judicial del Condado de Penobscot, en la ciudad de Bangor, tras la muerte de la menor Lyla Samuels.

La menor fue hallada inconsciente y trasladada de urgencia al hospital

De acuerdo con las autoridades, el Centro de Comunicaciones Regional de Penobscot recibió una llamada de emergencia alrededor de las 11:40 am del viernes, alertando sobre un bebé de tres meses que no respondía.

Los equipos de emergencia le practicaron reanimación cardiopulmonar (RCP) a la pequeña Lyla, quien logró volver a respirar y fue trasladada al Centro Médico Northern Light Eastern Maine. Sin embargo, la menor falleció el domingo en el hospital.

Muerte declarada homicidio por múltiples lesiones

Según un comunicado de la policía estatal de Maine, la bebé murió a causa de “múltiples lesiones”, y su fallecimiento fue oficialmente clasificado como homicidio, aunque la causa exacta de la muerte permanece pendiente de los resultados forenses finales.

Inicialmente, Samuels había sido acusado de violencia doméstica, pero los cargos fueron elevados a asesinato tras el informe del médico forense.

Testimonios familiares y proceso judicial

Un familiar declaró que esta había sido la primera vez que Samuels se quedaba solo con su hija. La madre de la bebé, Leah Collins, describió a Lyla como “un regalo de Dios que regresó al cielo demasiado pronto”, y aseguró que su pérdida ha dejado un profundo dolor en toda la familia.

“Sus sonrisas, risas y arrullos alegraban a todos los que la conocían. La extrañamos más de lo que las palabras pueden expresar”, declaró al Bangor Daily News.

Samuels se declaró inocente y permanece detenido con una fianza fijada en $250,000 dólares, mientras continúan las investigaciones judiciales.

Sigue leyendo:

–Una mujer que practicaba paddleboarding fue asesinada en un estanque en Maine

–Encuentran muerto a un excursionista en el monte Katahdin en Maine; su hija sigue desaparecida

–Tragedia en Maine: hombre mata a su madre y a otra mujer en tiroteo aleatorio antes de quitarse la vida