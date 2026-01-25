Pausa en visas para inmigrantes es plan con maña, dicen líderes

La Administración Trump congeló a partir del 21 de enero, el procesamiento de las visas para inmigrantes (green cards) para 75 países, entre los que se encuentran cuatro países de habla hispana, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Uruguay y Colombia.

La pausa está basada en que el Departamento de Estado quiere hacer una revisión exhaustiva de sus directrices para según dijeron garantizar que los inmigrantes procedentes de esta lista de 75 países no utilicen los programas de asistencia social de Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública.

Se centra específicamente en el procesamiento consular para las personas que desean vivir permanentemente en Estados Unidos.

Quedan exentas las visas de turistas y negocios.

“Es un retroceso en los procesos de las vías legales establecidas, con un gran impacto negativo en las familias que se ven directamente afectadas por la Administración Trump”, dijo Walter Batres, líder de la Red Migrante Guatemalteca.

“Esto debe cambiar con legislaturas más accesibles y favorables”, dijo Batres.

Esta medida se enfoca en solicitantes que probablemente podrían ser una carga pública, es decir, que de acuerdo a la Administración Federal dependerían de la asistencia pública para cubrir sus necesidades básicas.

En la lista aparecen países de África, Asia, Latinoamérica, el Oriente Medio y Europa del Este.

Si la visa ha sido ya aprobada pero no se ha impreso, el oficial del consulado deberá rechazar el caso, dice la orden.

Plan con maña

“No quiere decir que cancelaron el proceso, sino que van a tener que esperar, hasta que den a conocer los nuevos requisitos que ayuden a este gobierno a determinar que no pueden convertirse en una carga pública”, dijo el abogado en migración Alex Gálvez.

A su juicio, la congelación de las visas no es más que un plan con maña del gobierno de Trump para limitar la migración.

“Son decenas de miles los afectados; lo que yo he recomendado a quienes aplicaron para el perdón provisional (I-601A) y que estaban esperando por la cita, que no salgan del país a los consulados en Estados Unidos porque no van a poder regresar”, dijo.

Subrayó que no había necesidad de una pausa mientras implementaban un nuevo proceso, porque ya en el primer mandato de Trump, crearon una estructura de la carga pública en la que se determinó pedir a los inmigrantes una aseguranza privada y una fianza.

“Si esto dura más de un año, pienso que va a ver demandas. Es muy difícil confiar en esta administración, que te pide que hagas las cosas bien, y cuando lo haces, te castigan, te piden que te autodeportes o te arrestan, aún con tus niños, y te dicen que pelees tus casos en detención”.

Los 75 países incluidos en la suspensión representaron casi la mitad de todas las visas de inmigrante emitidas en el año fiscal 2024.

En el año fiscal 2023, alrededor de 15,700 guatemaltecos obtuvieron la residencia permanente legal. Esta suspensión afecta a los nuevos solicitantes en esta categoría.

Discriminación

La directora ejecutiva del Western Center on Law & Poverty, Cori Racela, consideró discriminatoria la ampliación de la designación de carga pública por parte de la administración Trump.

“Afirmar que los inmigrantes de estas naciones dependen desproporcionadamente de los beneficios públicos es un pretexto basado en estereotipos racistas. De hecho, las familias inmigrantes tienen menos probabilidades de acceder a la asistencia pública y más de trabajar y pagar impuestos a un sistema del que a menudo no reciben ningún beneficio”.

Rechazó la presunción infundada de que las personas de 75 países son necesariamente una carga pública o una carga para la sociedad.

“Estamos listos para luchar por estas familias contra esta discriminación y la agenda racista de la administración”.

Los guatemaltecos afectados pueden asistir a las entrevistas, pero no se emitirán visas durante esta pausa, dijo el Departamento de Estado.

Las visas y categorías de inmigración afectadas por estas directivas son:

Visas de inmigrante basadas en lazos familiares: Esto incluye las tarjetas de residencia para cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses, así como las categorías de preferencia familiar (hijos/hijas solteros, hijos/hijas casados ​​y hermanos de ciudadanos estadounidenses/residentes permanentes).

Visas de inmigrante basadas en el empleo.

Visas de diversidad (DV) otorgadas por sorteo están sujetas a un proceso de verificación más riguroso y a una posible suspensión.

Visas de inmigrante especiales.

Estos son los países puestos en pausa, considerados riesgosos por la Administración Trump:

Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Burma, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Colombia, Cote d’Ivoire, Cuba, Democratic Republic of the Congo, Dominica, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Fiji, The Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Kyrgyz Republic, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Nepal, Nicaragua, Nigeria, North Macedonia, Pakistan, Republic of the Congo, Russia, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, and Yemen.