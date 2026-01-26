Apple celebra el Black History Month con la nueva correa Black Unity: precio y disponibilidad

Apple presentó la nueva correa Black Unity para Apple Watch: una edición especial llamada Unity Connection Braided Solo Loop que celebra el Black History Month y el poder de la conexión. Además de verse brutal, también llega con detalles de fabricación y compatibilidad bastante claros (y sí: ya se puede comprar).

Una edición especial con mensaje (y mucho diseño)

La nueva Unity Connection Braided Solo Loop es una correa de edición especial que Apple lanza como parte de su tradición anual para conmemorar el Black History Month. Apple explica que el diseño fue creado por creativos afroamericanos y aliados dentro de la compañía, siguiendo la línea de las correas Black Unity de años anteriores.

En cuanto al look, la correa incorpora los colores de la bandera panafricana (rojo, verde y negro), pero con un twist: al verla de cerca aparecen múltiples tonos de esos colores para darle más profundidad y vibra. También hay un componente “tech” interesante: está hecha tejiendo filamentos de hilo de poliéster reciclado alrededor de hilos de silicona ultradelgados, usando maquinaria de trenzado de alta precisión.

Apple destaca que el material tiene una textura suave y que la correa es resistente al sudor y al agua, o sea, pensada para el día a día (y para entrenar sin miedo).

Precio y disponibilidad: cuánto cuesta y cuándo llega a tiendas

En Estados Unidos, el precio oficial es de $99 dólares. Apple también confirma que ya está disponible para ordenarse desde hoy en la Apple Store online y en la app Apple Store.

Si eres de los que prefiere ver la correa en persona antes de comprarla (totalmente válido), también se venderá en tiendas Apple físicas “más adelante esta semana”, según el comunicado.

¿Cuáles Apple Watch son compatibles con la Unity Connection Braided Solo Loop?

La Unity Connection Braided Solo Loop viene en tamaños de caja 42 mm y 46 mm, y se ofrece en tallas de correa 0 a 12. En compatibilidad, Apple lo deja así de directo: funciona con Apple Watch Series 4 o posterior, Apple Watch SE, y todos los modelos Apple Watch Ultra (ojo: para Ultra aplica la correa de 46 mm).

Si estás pensando en comprarla, esto es lo clave:

Modelos compatibles: Apple Watch Series 4 o posterior, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra (46 mm).



Apple Watch Series 4 o posterior, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra (46 mm). Tamaños disponibles: 42 mm y 46 mm.



42 mm y 46 mm. Tallas: 0 a 12 (como suele pasar con Solo Loop, elegir bien la talla es la mitad del éxito).

Sigue leyendo:

• 3 Funciones de tu Apple Watch que seguramente desconoces

• Todo lo que debes saber sobre los Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3: salud, conectividad y precio

• El Apple Watch ahora te hará la vida más fácil con esta novedad