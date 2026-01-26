En los últimos años, el consumo de alcohol entre los adultos jóvenes de EE.UU. ha disminuido, acompañado por la creciente popularidad de bares y clubes sin alcohol, así como un aumento en las ventas de cerveza sin alcohol.

Sin embargo, las recientes pautas dietéticas de la administración Trump han generado controversia al no establecer límites específicos para el consumo de alcohol, sugiriendo simplemente “consume menos alcohol para una mejor salud”, con lo cual parece haberle dado un respiro. Al explicar el cambio, el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, ofreció una defensa del alcohol como vehículo social.

“El alcohol es un lubricante social que une a las personas”, dijo Oz en una sesión informativa en la Casa Blanca el 7 de enero. “En el mejor de los casos, no creo que se deba beber alcohol, pero sí les da a las personas una excusa para conectar y socializar, y probablemente no hay nada más saludable que pasar un buen rato con amigos de forma segura”, recogió NBC News.

Esta postura ha sido criticada por expertos en salud pública y defensores de la sobriedad, que siguen considerando a las bebida con alcohol como dañinas para el organismo.

Reacciones en contra

Expertos como Priscilla Martínez, del Alcohol Research Group, cuestionan la simplificación de la relación entre el consumo de alcohol y la socialización. Resaltan que más alcohol no necesariamente significa más amigos o felicidad.

“No creo que tengamos evidencia para decir que beber te hará ser más sociable y, por lo tanto, más feliz o tener amigos más cercanos”, aseveró Martínez.

También influencers de estilo de vida sobrio han rechazado las declaraciones de la administración, advirtiendo que podrían influir negativamente en quienes consideran dejar de beber. Críticas a la postura de Oz también han surgido, enfatizando que la diversión y las conexiones sociales pueden existir sin alcohol.

Industria de bebidas alcohólicas

A medida que las preferencias de los consumidores cambian, la industria del alcohol se adapta. Empresas como Heineken han comenzado a posicionar sus productos como soluciones para la socialización, a pesar de la disminución en las ventas.

Mientras, un análisis de Bloomberg indica que el sector ha sufrido un retroceso debido a la reducción en el consumo, relacionada con movimientos como #sobertok en TikTok y el aumento en los costos de vida.

Impacto del consumo de alcohol en los adultos jóvenes

El consumo de alcohol tiene un impacto mayoritariamente negativo en la salud mental de los adultos jóvenes, exacerbando problemas como depresión, ansiedad y alteraciones cognitivas, especialmente debido a la vulnerabilidad del cerebro en desarrollo.

Efectos Inmediatos. El alcohol interrumpe la toma de decisiones, el control de impulsos y la percepción de peligro al afectar la amígdala y la corteza prefrontal, lo que puede llevar a lagunas mentales y comportamientos riesgosos. En adultos jóvenes, esto genera euforia temporal seguida de irritabilidad, insomnio o ansiedad aguda.

Efectos a largo plazo. Un consumo habitual durante la adolescencia o adultez joven se asocia con mayor riesgo de trastornos mentales como depresión y ansiedad persistentes, así como deterioro en memoria, funciones cognitivas y rendimiento escolar. Cambios estructurales en el cerebro, como reducción en el hipocampo y lóbulo frontal, persisten incluso en la adultez.

Relación bidireccional. Existe una conexión recíproca: la depresión impulsa el consumo de alcohol como “automedicación”, pero este a su vez aumenta el riesgo de síntomas depresivos (hasta 4,86 veces más) y erosiona la autoestima. En jóvenes, el binge drinking (beber en exceso) semanal eleva el riesgo de trastorno depresivo mayor.

Factores de riesgo en jóvenes. El cerebro adolescente y joven adulto es más plástico y vulnerable, con maduración incompleta de áreas emocionales hasta los 25 años, lo que amplifica daños por alcohol. Traumas infantiles o consumo temprano incrementan la propensión a patrones abusivos.

Perspectivas de futuro

Investigadores abogan por crear espacios sociales que no dependan del alcohol, enfatizando que se pueden fomentar conexiones más profundas y saludables en entornos soberanos. Sin embargo, con el regreso de pautas que sugieren el consumo, la discusión sobre el papel del alcohol como lubricante social continúa viva.

