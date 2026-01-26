En medio de tensiones familiares, Victoria Beckham recibió condecoración en París

En un momento de máxima exposición mediática, Victoria Beckham fue condecorada este lunes en París como Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres (Caballero de la Orden de las Artes y las Letras), una de las distinciones culturales más prestigiosas de Francia, otorgada por la ministra de Cultura, Rachida Dati.

El reconocimiento a la trayectoria de Victoria como diseñadora y su impacto en la industria de la moda llega en una fecha agridulce. La ceremonia tuvo lugar apenas una semana después de que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, rompiera el silencio con un explosivo comunicado en el que lanzó duras acusaciones contra sus padres, intensificando el distanciamiento que mantiene con el núcleo familiar desde hace meses.

A pesar de la tormenta, la “marca Beckham” demostró que están más unidos que nunca. Victoria estuvo arropada por su esposo, David Beckham, y sus hijos Romeo, Cruz y Harper.

También se sumaron al apoyo las actuales parejas de sus hijos, Jackie Apostel y Kim Turnbull, reforzando la imagen de cohesión que la familia desea proyectar frente a las polémicas declaraciones del primogénito, quien fue el gran ausente junto a su esposa, Nicola Peltz.

Durante su discurso de aceptación, una emocionada Victoria expresó su “sincero agradecimiento” a la ministra Dati y dedicó unas palabras especiales a su familia.

En un gesto de complicidad hacia su esposo, agradeció a David por haber sido su “inversor original” y el pilar fundamental en su transición de estrella del pop a referente de la moda internacional. “No podría estar más agradecida, eres mi todo”, afirmó la diseñadora.

Con este galardón, Victoria consolida su prestigio en la cuna de la alta costura, intentando que su éxito profesional eclipse, al menos por hoy, las grietas de una familia que sigue bajo el implacable foco de la opinión pública.

