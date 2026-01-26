Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de enero de 2026

LEO

Horóscopo 26 de enero de 2026

Ay, mi Leo hermoso… esta semana la vida te va a poner frente a oportunidades que no llegan todos los días, sobre todo en el área laboral. Se abren propuestas, invitaciones y cambios que podrían llevarte a mejorar mucho tu economía, tu estabilidad y hasta tu autoestima. Pero aquí el detalle no es lo que llega, sino si tú decides tomarlo o sigues dudando de ti mismo como si no valieras todo lo que vales.

Tienes el talento, el carácter y la chispa para lograr lo que quieras, pero últimamente andas más preocupado por resolver la vida ajena que la tuya. Te metes en problemas que no te corresponden, escuchas dramas que no te pagan la renta y terminas agotado por cargar culpas que ni son tuyas. Aprende de una vez: no eres salvavidas emocional de nadie.

La Nana te lo dice clarito: el que mucho se distrae, poco avanza. Si sigues regalando tu tiempo a personas que no te suman, tus sueños se van a quedar esperando. Es momento de priorizarte, de creer más en ti y de dejar de buscar aprobación donde nunca la habrá.

Eso sí, también necesitas bajarle tantito a tu forma tan directa de decir las cosas. Últimamente hablas con el corazón caliente y la boca más rápida que el cerebro. Dices lo que sientes sin medir consecuencias, y luego no entiendes por qué se arma el pleito, el chisme o el distanciamiento. No todo lo que piensas necesita salir de tu boca, aunque tengas razón.

Se vienen cambios importantes que te obligarán a soltar lo material, el orgullo o incluso una idea que ya no funciona. La vida quiere enseñarte que no todo se gana acumulando, a veces se gana dejando ir. Cuando entiendas eso, verás cómo todo empieza a fluir más ligero.

Un viaje próximo se marca con fuerza: puede ser corto, improvisado o planeado, pero traerá encuentros con personas nuevas que te harán ver la vida desde otro ángulo. Algunas de ellas podrían quedarse más tiempo del que imaginas, incluso tocar fibras que creías dormidas.

En el amor, no fuerces nada. Lo que tenga que darse se dará solo. Y si no se da… agradece, porque no todo lo que brilla es oro ni todo lo que se acerca trae buenas intenciones.

El consejo de la Nana:

deja de rugir donde no te escuchan y empieza a construir donde sí te valoran. El verdadero poder de Leo no está en imponerse… está en elegir dónde brillar.

VIRGO

Horóscopo 26 de enero de 2026

Virguito lindo, esta semana te toca hacer un análisis profundo de tus relaciones, porque aunque tú juras que das mucho, la realidad es que a veces exiges más de lo que estás dispuesto a ofrecer. Te gusta el orden, el compromiso y la claridad, pero cuando alguien te pide lo mismo, empiezas a sentir que te ahogan.

Si tienes pareja, es momento de aprender a respetar su espacio. Amar no es vigilar, ni controlar, ni preguntar cada cinco minutos dónde anda. El amor sano necesita confianza, no interrogatorios estilo ministerio público.

El universo te pone frente a oportunidades muy buenas, sobre todo en lo económico y profesional, pero también te advierte algo importante: no todas regresan. Algunas decisiones que tomes esta semana marcarán un antes y un después, así que nada de actuar por miedo, coraje o impulso.

Deja de invertir tiempo en personas que solo aparecen cuando necesitan algo. Hay vínculos que ya cumplieron su ciclo y seguir insistiendo solo te desgasta. Mejor invierte esa energía en ti, en verte mejor, en sentirte mejor y en recuperar esa seguridad que últimamente se te ha ido entre preocupaciones.

Cuida tu cuerpo, tu alimentación y tu descanso. No se trata de estética, sino de salud. Si tú no te atiendes, nadie va a hacerlo por ti. El estrés te ha estado pasando factura y necesitas escucharte antes de que el cuerpo te obligue a parar. Se visualizan movimientos positivos: pagos que llegan, dinero extra, oportunidades inesperadas o mejoras laborales. Pero junto con eso aparecen chismes, comentarios y lenguas largas que podrían afectar una amistad si caes en provocaciones. Aprende a callar, observar y no reaccionar.

También se marca la llegada de una persona de piel blanca que puede causarte confusión, atracción o incluso problemas. No confíes tan rápido ni cuentes tus planes. Recuerda que no todos los que sonríen desean verte crecer. El amor propio será tu mayor lección. Cuando dejes de querer complacer a todos, tu vida empezará a ordenarse sola.

Consejo de la Nana:

no te castigues por errores pasados, aprende de ellos. El verdadero equilibrio no está en controlar todo… sino en aceptar que no todo depende de ti.

LIBRA

Horóscopo 26 de enero de 2026

El pasado vuelve a tocarte la puerta como cobrador en quincena. Una persona que ya habías sacado de tu vida regresa con disculpas, promesas y lágrimas bien ensayadas. Pero la Nana te lo dice claro: si ya te curaste del espanto, no te vuelvas a asustar. El recalentado nunca sabe igual… a menos que sean tamales y ni eso siempre funciona.

No confundas nostalgia con amor. Hay recuerdos que solo regresan para comprobarte que hiciste bien en alejarte. Esta etapa te pide firmeza y amor propio, no debilidad emocional. Es momento de confiar más en ti y en tus talentos. No todos los que te rodean desean verte crecer; algunos aplauden bajito y otros ni siquiera creen en ti. Pero ya estuvo suave de vivir para demostrarle algo a los demás. Ahora toca demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz sin depender de nadie.

Se marcan noticias importantes de dinero que podrían llegar hacia finales del mes. Pagos atrasados, ingresos inesperados o una oportunidad que mejora tu estabilidad económica. Eso sí, no te emociones de más ni lo cuentes antes de tiempo, porque el chisme espanta la abundancia. En el área sentimental, podrías sentirte algo vulnerable. Una decepción se asoma, sobre todo de personas que jurabas que no rompían ni un plato. Te darás cuenta de que no todos son tan buenos como aparentan, y aunque duele, también abre los ojos.

La vida vuelve a ponerte una situación parecida a tu pasado: traiciones, malos entendidos o verdades a medias. La diferencia es que ahora ya sabes detectar las señales. No ignores tu intuición solo por querer quedar bien. Si tienes pareja, mucho ojo con andar de coquetito o coquetita por redes sociales. Un mensaje malinterpretado puede armar un drama innecesario. No juegues con fuego si no quieres quemarte.

Cambios fuertes en el dinero se presentan en pocos días. Ajustes, movimientos y decisiones que te obligan a organizarte mejor. También se ve una sorpresa bonita de parte de una persona especial que te recordará que aún hay gente sincera en este mundo. En lo laboral y material se abren puertas, pero tendrás que aprender a decir NO. Deja de aceptar todo por quedar bien, porque luego terminas cargando responsabilidades que no te corresponden.

La Nana te aconseja soltar lo que ya dolió y sigue doliendo. No puedes avanzar si sigues mirando por el retrovisor. El pasado ya enseñó lo que tenía que enseñar… ahora toca vivir.

ESCORPIÓN

Horóscopo 26 de enero de 2026

Escorpión, esta semana viene movidita emocionalmente, pero no todo es malo. En el amor se marcan cambios importantes que ayudarán a mejorar la relación si tienes pareja. Un acontecimiento inesperado los unirá más de lo que imaginas y pondrá a prueba si realmente están hechos para caminar juntos.

Si estás soltero, también hay movimiento: conversaciones pendientes, reencuentros o verdades que salen a la luz. Nada se queda oculto contigo, y aunque a veces duela, prefieres la verdad que vivir engañado. En el área familiar se visualiza preocupación. Un familiar podría enfermar o presentar una situación que te tendrá con el alma en un hilo. También llega una noticia que te quitará el sueño y te hará reflexionar sobre lo frágil que es la vida. Mantén la calma y no te adelantes a los hechos.

Ten muchísimo cuidado con trámites, contratos, compras o ventas. No es buen momento para firmar sin leer ni para confiar a ciegas. Algo no se ve del todo claro y podrías salir perdiendo si te apresuras. Tu mente anda muy poderosa, pero también muy intensa. Cuidado con lo que piensas, porque podrías atraer situaciones negativas sin darte cuenta. El estrés y los cambios de humor estarán fuertes, y eso podría provocar roces familiares.

Hay días, Escorpión, que no te aguanta ni tu santísima madre… y eso ya es decir bastante. Tus cambios repentinos de humor afectan más de lo que crees. Aprende a respirar antes de explotar, porque no todo el mundo tiene la culpa de tus batallas internas. También se marcan noticias de una persona que no es de tu agrado. Alguien que ha estado lanzando indirectas, chismes o mala vibra hacia ti podría reaparecer. No caigas en su juego. Responder solo alimenta el drama y tú ya no estás para cuentos de nunca acabar.

La vida te pide madurez emocional. No todo se gana peleando ni demostrando quién tiene la razón. A veces el verdadero poder está en ignorar. Cuida tu descanso, tu energía y tu salud emocional. No cargues con problemas que no te pertenecen y aprende a pedir apoyo cuando lo necesites.

Consejo de la Nana:

no todos merecen ver tu lado oscuro. Guarda tu veneno solo para defenderte, no para destruirte a ti mismo.

ARIES

Horóscopo 26 de enero de 2026

Esta semana vas a tener que cuidar mucho la lengua, sobre todo cuando se trate de la familia. No todo lo que piensas necesita decirse en caliente, porque podrías provocar un disgusto o un malentendido que después te cueste trabajo arreglar. Recuerda que hay verdades que sanan y otras que solo avivan el fuego.

Andas en una etapa donde sientes que no sabes qué camino tomar. Das vueltas, te desesperas y hasta piensas que la vida se te complicó de más, cuando en realidad la solución siempre ha estado en tus manos. El problema no es que no la veas… es que no quieres aceptar lo que ya sabes.

En el terreno económico vienen días excelentes, pero no caen del cielo. Tendrás que ponerte listo, trabajar con carácter y sacar ese lado guerrero que tanto te distingue. Cuando Aries se pone serio, no hay quien lo detenga. Es momento de ir tras eso que tanto has soñado sin miedo ni pretextos.

Ten mucho cuidado con las personas que se te acercan con cara de cordero manso. Hay gente que parece buena, dulce y servicial, pero cuando menos lo esperas saca las uñas. No confíes tan rápido ni cuentes tus planes, porque la envidia anda rondando.

Se marca la posibilidad de un viaje o incluso de un cambio de domicilio, movimiento que te ayudará a renovar energías y a dejar atrás cargas emocionales. También se ve dinero extra en puerta, una entrada que te permitirá pagar deudas pendientes y respirar un poco más tranquilo.

En el plano sentimental, extrañarás a alguien que ya no está contigo. Podrías desear que las cosas volvieran a ser como antes, pero la vida te recuerda que no todo lo que se fue debe regresar. Aprende de la nostalgia sin quedarte atrapado en ella.

Cuídate de caídas, golpes y accidentes por andar distraído o de prisa. También mantente lejos de chismes de vecinos o amistades, porque la envidia está fuerte y algunos no descansarán hasta verte tropezar. No les des gusto. Una noticia relacionada con una amistad podría ponerte de malas. Respira, no reacciones y deja que la vida acomode todo. No todo se arregla enfrentando, a veces se gana ignorando.

Consejo de la Nana:

camina firme, habla menos y confía más en ti. Cuando Aries se enfoca, el universo se acomoda solito.

TAURO

Horóscopo 26 de enero de 2026

Tauro, vienen movimientos importantes que te sacarán de la rutina. Se marca la posibilidad de un viaje, así como el inicio de una relación o el fortalecimiento de un vínculo que venía medio tibio. Si has estado indeciso, con la cabeza llena de dudas y el corazón revuelto, deja que sea precisamente el corazón quien decida. Esta vez no te va a fallar.

Serán días de mucha reflexión, de esos en los que no quieres ni levantarte de la cama y solo deseas apagar el mundo un ratito. Pero ánimo, vida solo hay una, y quedarse estancado no te va a resolver nada. No te castigues tanto ni te exijas perfección. Si tienes pareja, ojo: una ola de chismes, celos e inseguridades podría poner la relación en la cuerda floja. No permitas que terceros metan su cuchara donde no les toca. Habla, aclara y no supongas, porque las suposiciones suelen destruir más que la verdad.

Una expareja podría reaparecer con malas intenciones, queriendo provocar, desestabilizar o cobrar venganzas viejas. No caigas. El pasado ya tuvo su momento y no merece una segunda temporada. Se visualiza un viaje fuera del país o un cambio importante relacionado con vehículo o casa. Algo se mueve fuerte y aunque al principio te asuste, será para bien.

Cuida mucho tu alimentación. Cambios bruscos podrían provocarte malestares o problemas de salud más delicados. No ignores las señales del cuerpo; descansa, aliméntate mejor y bájale al estrés. Ten especial cuidado con traiciones de personas de piel blanca, sobre todo en el trabajo o el entorno vecinal. No todos los saludos son sinceros ni todas las sonrisas limpias. Observa más y habla menos.

Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges. No pierdas el piso por dinero, amor o promesas bonitas. Tú eres más fuerte cuando caminas con los pies bien puestos en la tierra.

Consejo de la Nana:

no te traiciones por complacer. El que sabe lo que vale, no negocia su paz.

GÉMINIS

Horóscopo 26 de enero de 2026

Esta etapa te pide bajar tantito el juicio y subirle a la empatía. No todas las personas han tenido las mismas oportunidades que tú, ni la misma fuerza para levantarse cuando la vida las tumba. A veces criticas sin darte cuenta de que tú también has pasado por cosas que te dejaron marcado, aunque lo disimules con risas.

Vas entrando en una racha buena, de esas que traen oportunidades, crecimiento y movimiento, pero también arrastras cicatrices que solo han sanado por fuera. Por dentro todavía hay heridas que te hacen reaccionar de más, desconfiar o cerrarte cuando alguien intenta acercarse. No te castigues por sentir, pero tampoco vivas huyendo del pasado.

En el área laboral vienen mejoras importantes y ofrecimientos inesperados. Algo se acomoda cuando menos lo esperes, pero para aprovecharlo tendrás que dejar de poner los problemas ajenos por encima de los tuyos. Siempre estás resolviendo vidas que no son la tuya, y mientras ayudas, tus sueños se quedan esperando turno. Si sigues cargando con lo que no te corresponde, jamás vas a concretar lo que deseas.

Se presentan muchos cambios, sobre todo en el ámbito emocional. Si tienes pareja, podrían surgir escenas de celos provocadas por una amistad que no cae muy bien. No alimentes inseguridades y pon límites claros, porque la confianza se cuida con acciones, no con explicaciones eternas. Cuida tu cuerpo, tu alimentación y ese cuerpazo criminal que traes, porque últimamente lo traes muy abandonado. Recuerda que mente sana necesita cuerpo fuerte. Además, traes una energía poderosa: tienes fe, carisma y palabra. Todo lo que te propones puede hacerse realidad, pero no lo has creído del todo.

Se abren ciclos nuevos en el amor. Para muchos Géminis se marca compromiso, estabilidad y unión sólida. Incluso se visualiza boda en puerta o planes serios que cambian por completo tu rumbo sentimental. Mucho cuidado con lo que piensas y deseas, porque estás en una etapa de manifestación rápida. Lo bueno… y también lo malo. Aprende a enfocar tu mente en lo que quieres construir y no en lo que temes perder.

No expongas tus sentimientos frente a quien no los sabe valorar. Hay gente que solo pregunta para tener chisme, no para ayudar. Alerta con una persona del sexo femenino, de piel aperlada a morena, que podría estar hablando mal de ti o de tu trabajo. No enfrentes, no expliques, deja que los resultados hablen.

Consejo de la Nana:

El día que pongas tu vida como prioridad, todo empezará a acomodarse sin tanto esfuerzo.

CÁNCER

Horóscopo 26 de enero de 2026

La vida te pide calma y amor propio. Sueles amar más de lo que te aman, entregarte sin medida y después preguntarte por qué terminas cansado y con el corazón adolorido. No todas las personas saben querer como tú, y eso no significa que estén mal, solo que no pueden darte lo mismo.

En estos días llegarán oportunidades importantes que no se repetirán. Propuestas, invitaciones o decisiones que marcarán un antes y un después, pero deberás atreverte a tomarlas. Si sigues dudando o esperando señales eternas, la vida seguirá avanzando sin ti. Aprende a decir que no a quien solo aparece cuando necesita algo y a decir sí a quien te demuestra con hechos que le importas.

En lo económico se abre una racha positiva. Habrá ingresos, pagos pendientes o dinero inesperado, pero también una advertencia clara: controla tus gastos. No prestes, no regales y no compres por impulso, porque podrías quedarte corto más adelante. La abundancia llega cuando sabes administrarla, no cuando la presumes.

Cuida mucho lo que sale de tu boca. Comentarios impulsivos, enojos o palabras mal dichas podrían afectar tu reputación y generar chismes innecesarios. No todo el mundo merece conocer tu vida ni tus planes. El silencio será tu mejor protección. Ya no permitas que otros decidan por ti. Durante mucho tiempo dejaste que familia, pareja o amistades influyeran demasiado en tus elecciones. Hoy el universo te recuerda que tu vida es tuya y que nadie debe vivirla por ti. Tú tienes la última palabra.

Personas nuevas llegarán a tu camino y cambiarán por completo tu manera de pensar. Te abrirán los ojos, te mostrarán otras formas de vivir y te harán entender que no todo es sacrificio. Gracias a ellas recuperarás ilusión y ganas de avanzar. No dejes nada para mañana. Todo lo que hagas hoy fluirá mejor que lo que sigas posponiendo. El tiempo no se recupera y tú ya has esperado demasiado.

Dos personas de piel blanca estarán hablando mal de ti. En menos de quince días sabrás quiénes son. No discutas ni expliques nada. Marca tu límite, aléjate y deja que la vida se encargue. En el amor, vienen definiciones. Algunas relaciones se fortalecen y otras se caen, pero nada será a medias. Aprenderás que quien te quiere se queda y quien no, se va sin necesidad de empujones. No mendigues cariño, no cargues culpas ajenas y no te olvides de ti. Cuando Cáncer se elige, el universo entero empieza a protegerlo.

Confía en tu intuición, porque rara vez se equivoca. Descansa, hidrátate y duerme mejor, tu energía lo necesita. Un mensaje inesperado traerá claridad emocional. Evita compararte con otros, cada proceso tiene su ritmo. Agradece lo aprendido, honra tu sensibilidad y recuerda siempre que tu mayor fortaleza no es amar mucho, sino saber cuándo retirarte sin culpa. Así cerrarás ciclos, atraerás paz, estabilidad, respeto verdadero y relaciones que sumen desde el amor propio y la calma interior que mereces hoy.

PISCIS

Horóscopo 26 de enero de 2026

La vida comienza a moverte el tapete, pero no para asustarte, sino para sacarte de donde ya no estabas creciendo. Nuevos escenarios y oportunidades aparecen justo cuando sentías que todo estaba estancado. Cambios de ambiente, personas distintas y decisiones valientes pueden convertirse en la solución a muchos de tus problemas actuales. En el amor, se abre la posibilidad de conocer a alguien que llegue a darte estabilidad emocional. No será una historia apresurada ni de cuento barato, sino algo que se construye poco a poco. Esa persona podría ayudarte a recuperar la fe y recordarte que aún existen vínculos sanos, sin juegos ni mentiras.

Sin embargo, mantente alerta. Una persona de piel blanca podría acercarse en próximos días con chismes disfrazados de preocupación. Ten cuidado, porque dar tu opinión podría colocarte en medio de conflictos que no te corresponden. No te enganches ni tomes partido; el silencio será tu mejor aliado.

Te quedarás con ganas de decirle lo que sientes a alguien especial. El miedo al rechazo o al distanciamiento hará que prefieras guardar silencio. La Nana te dice algo claro: no siempre hablar es perder. A veces callar duele más que intentar. Analiza bien si tu miedo te protege o te limita. En el área social, baja la intensidad. Tu corazón es grande, pero en ocasiones puedes ser demasiado aprensivo con tus amistades. Los celos innecesarios y las dudas constantes pueden cansar incluso a quienes más te quieren. Confía o aprende a soltar.

Este periodo trae reflexión profunda. Te cuestionarás qué quieres, hacia dónde vas y qué deseas lograr durante los siguientes meses. Es un momento ideal para plantearte nuevos propósitos y dejar atrás hábitos que ya no te funcionan. Ten paciencia. No te desesperes si las cosas no avanzan al ritmo que deseas. Lo mejor está por venir, pero requiere madurez emocional. Si no te ha ido del todo bien en etapas anteriores, no te castigues. Aprende de los errores y utilízalos como escalones.

No tengas miedo de enfrentar nuevos retos. Recuerda quién eres: sensible, intuitivo y más fuerte de lo que aparentas. Cada vez que la vida te ha puesto de rodillas, te has levantado con más sabiduría. En el trabajo, pequeñas oportunidades abrirán caminos más grandes. Observa, aprende y no subestimes lo que comienza como algo sencillo. En lo económico, estabilidad gradual, sin golpes de suerte, pero con seguridad.

Consejo de la Nana: no te sabotees pensando que no mereces cosas buenas. El amor, la calma y la estabilidad no se ruegan; se permiten.

Confía en tu intuición, cuida tu descanso y aléjate del drama ajeno. Cuando Piscis aprende a elegir paz, el universo responde con bendiciones silenciosas, firmes y duraderas que transforman su vida sin necesidad de ruido.

ACUARIO

Horóscopo 26 de enero de 2026

Acuario, esta semana la vida te pide cabeza fría. Antes de tomar cualquier decisión importante, consúltala con personas que sepan del tema. No actúes por impulso ni por orgullo, porque podrías cometer un error que en poco tiempo te haría lamentarte. No todo se resuelve a tu manera, aunque te cueste aceptarlo.

Ten especial cuidado con una persona de piel blanca que regresa del pasado. Su intención no es buena y podría intentar dañarte o involucrar a tu familia en conflictos innecesarios. No abras puertas que ya habías cerrado. El pasado no vuelve a pedir permiso, pero tú sí puedes decidir no dejarlo entrar. En temas de salud, pon atención a tu alimentación. Has descuidado mucho tu cuerpo y los excesos podrían comenzar a cobrar factura. No se trata de estética, sino de bienestar. Cambiar hábitos hoy te evitará problemas mañana.

Se observan mejoras en la salud de un familiar, noticia que traerá alivio y tranquilidad al hogar. También se marca la posibilidad de un cambio de domicilio o ajustes importantes dentro de casa que ayudarán a mejorar la armonía familiar. Un problema económico que venía pesando comenzará a resolverse. No será magia, sino producto de decisiones acertadas y paciencia. Administra mejor y evita comprometerte con gastos innecesarios.

En el amor, la advertencia es clara. La infidelidad, los mensajes ocultos o los juegos emocionales podrían hacerte perder lo que realmente importa. No pongas en riesgo una relación valiosa por un impulso momentáneo. La tentación aparece, pero la consecuencia sería mayor. Si estás soltero, este no es momento de forzar relaciones. Recuerda que la persona correcta llega en el tiempo perfecto, no cuando a ti se te antoja. Cuando intentas adelantar procesos, terminas repitiendo errores del pasado.

En lo laboral, vienen responsabilidades nuevas. No te asustes; confía en tu capacidad. Sabes más de lo que crees y puedes con lo que viene, siempre que te organices. Emocionalmente estarás más sensible de lo normal. Cambios de humor y pensamientos intensos podrían nublar tu juicio. No tomes decisiones importantes cuando estés molesto o cansado. Cuida tu descanso y tu mente. El estrés acumulado puede manifestarse físicamente si no aprendes a detenerte. No todo lo urgente es importante. Aprende a distinguir entre lo que te altera y lo que realmente vale la pena.

Cuando Acuario actúa con conciencia, protege su energía y escucha consejos, la vida comienza a acomodarse sola. No corras detrás del destino; camina firme y deja que lo correcto te alcance sin forzarlo.

CAPRICORNIO

Horóscopo 26 de enero de 2026

Capricornio, este 26 de enero la vida te exige dejar el pasado donde pertenece. No puedes seguir cargando recuerdos, culpas ni personas que ya no forman parte de tu presente. Todo eso solo estorba tu camino y te impide avanzar como necesitas. Aferrarte a lo que fue no hará que regrese, solo retrasa lo que está por llegar. Si esa persona no hace nada por ti, no te busca y no demuestra interés real, ¿de verdad vale la pena seguir esperando un cambio que sabes perfectamente que nunca va a llegar? La Nana te lo dice sin rodeos: next. No te compliques la existencia con ilusiones viejas ni promesas rotas.

Es momento de disfrutar quién eres hoy y hacia dónde te diriges. Has cambiado, madurado y aprendido más de lo que reconoces. La vida comienza a llenarte de nuevas oportunidades y poco a poco acomodará todo para ponerte frente a la persona correcta, esa que no te hará dudar ni mendigar cariño. Se marca la posibilidad de un viaje o salida de la ciudad que te ayudará a liberar tensión, despejar la mente y reconectar contigo. Ese movimiento será clave para cerrar ciclos y abrir otros completamente distintos.

Recibirás noticias de una persona que te interesa mucho. Una llamada, mensaje o encuentro inesperado despertará emociones que creías dormidas. No te precipites, observa con calma y deja que las cosas fluyan sin forzarlas. La llegada de alguien nuevo a tu vida será determinante. Sus detalles, su forma de tratarte y su constancia te harán pensar seriamente en intentarlo otra vez. Esta vez no será impulso, será intuición. Te darás cuenta de que cuando es real, no se ruega.

Sin embargo, habrá movimientos fuertes en tu carácter. Andarás irritable, sensible y con poca tolerancia. Podrías afectar a quienes te rodean si no controlas ese mal humor que aparece sin aviso. No descargues tus frustraciones con quien solo intenta apoyarte. En lo laboral, estabilidad y reconocimiento. No es momento de cambiar, sino de fortalecer lo que ya construiste. En el dinero no hay excesos, pero sí orden y responsabilidad.

Emocionalmente, aprenderás que no todo debe doler tanto. Algunas despedidas no son castigos, son liberaciones. Deja de castigarte por decisiones viejas; hiciste lo mejor que supiste con lo que tenías en ese momento. Suelta el pasado aunque duela. Lo que viene necesita espacio para entrar.

Recuerda que la disciplina es tu mayor fortaleza, pero no la confundas con rigidez. Permítete sentir, reír y volver a creer. Cuando Capricornio se libera del ayer, el futuro deja de pesar y comienza a avanzar firme, estable y mucho más ligero hacia lo que realmente merece vivir.

SAGITARIO

Horóscopo 26 de enero de 2026

Sagitario, el pasado todavía pesa más de lo que admites. Perdiste a un ser muy especial por tu dificultad para confiar y por ese orgullo que a veces se te sube más rápido que el carácter. Mientras no lo reconozcas y lo quites de tu camino, seguirás repitiendo patrones que solo te alejan de la felicidad. La vida comenzará a cobrar facturas pendientes, pero no para castigarte, sino para enseñarte. Cada situación que enfrentes tendrá una lección clara, y una vez aprendida, no volverá a repetirse. El problema no es caer, sino negarte a aceptar por qué caíste.

Eres una persona buena, de sentimientos nobles y corazón limpio. Justamente por eso muchos se aprovechan de ti. Hay personas muy pegadas a tu entorno esperando el más mínimo error para echártelo en cara. No todos celebran tu luz, algunos solo esperan verte fallar. Esta etapa te pide poner límites firmes. No expliques de más, no justifiques tus decisiones y deja de cargar culpas que no te pertenecen. No todo el mundo merece acceso a tu vida.

En el ámbito laboral se visualiza una nueva oportunidad. Cambios positivos, proyectos distintos o un ofrecimiento que traerá crecimiento y aprendizaje. Junto con ello llega dinero extra que ayudará a estabilizarte, siempre y cuando no lo gastes impulsivamente. Deja de pensar que el mundo está en tu contra. Muchas veces no es el destino, sino las decisiones que tomas sin pensar. Es momento de tomar el toro por los cuernos y hacerte responsable de tus actos, sin culpar al pasado ni a terceros.

Ten cuidado con querer cambiar la forma de pensar de los demás. Cada persona es libre de vivir como se le antoje, y no te toca salvar ni corregir a nadie. Aprende a respetar diferencias sin querer imponer las tuyas. Cambios en el trabajo te beneficiarán directamente, aunque al inicio te generen incertidumbre. Confía en tu capacidad; sabes adaptarte mejor de lo que crees.

Una expareja podría buscarte nuevamente. No para regresar, sino para convertirte en consejero o paño de lágrimas. No te metas en esos enredos. Escuchar de más solo reabre heridas que ya deberían estar cerradas. En el amor actual, sé honesto contigo. Si algo no te suma, no lo fuerces. Si alguien te demuestra interés real, permite que las cosas avancen sin miedo. No cargues errores viejos como castigo eterno. Aprende y sigue.

Cuando Sagitario deja el orgullo atrás y actúa con humildad, el universo se abre. La estabilidad llega, la mente se aclara y la vida empieza a fluir sin tanto tropiezo. Solo necesitas creer nuevamente, pero esta vez con los pies bien puestos sobre la tierra.