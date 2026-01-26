Tiroteo en fiesta infantil deja dos muertos y dos heridos en Massachusetts

Una fiesta de cumpleaños infantil se convirtió en escenario de un tiroteo mortal que dejó dos jóvenes fallecidos y otros dos heridos la noche del sábado en el estado de Massachusetts, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió dentro del Saint John the Baptist Club, en la localidad de Carver, donde murieron Benjamin Cowart, de 27 años, y Jalen Pina, de 20, este último tras ser trasladado a un hospital, confirmó el fiscal del distrito del condado de Plymouth, Timothy Cruz.

Víctimas y estado de los heridos

Además de las víctimas mortales, un hombre de 28 años fue trasladado en helicóptero a un hospital de Boston, mientras que otro, de 32 años, fue llevado a un centro médico cercano al lugar del tiroteo. Ambos se encuentran en condición estable, según la fiscalía.

Las autoridades indicaron que el ataque fue intencional y dirigido, descartando que se tratara de un hecho aleatorio.

Arresto del sospechoso

La policía arrestó a Nicholas Meuse, de 23 años, quien presuntamente huyó del lugar tras el tiroteo. El sospechoso enfrenta dos cargos de asesinato, asalto con arma de fuego con intención de matar y múltiples delitos relacionados con armas, informaron las autoridades.

“Quiero asegurar a los residentes que no se trató de un acto fortuito y que el responsable fue detenido rápidamente”, declaró el jefe de policía Marc Duphily, al tiempo que pidió calma a la comunidad.

Meuse será procesado en el Tribunal de Distrito de Wareham entre lunes o martes, dependiendo de las condiciones climáticas, según reportó CBS.

Reacciones y homenajes

Tras el crimen, se activaron campañas de recaudación en GoFundMe para apoyar a las familias de las víctimas. Los allegados de Cowart lo recordaron como una persona de gran corazón y espíritu, mientras que familiares y seguidores de Jalen Pina, rapero local conocido como Buku Tensai, expresaron su dolor en redes sociales.

La hermana del joven lamentó que Pina no pudiera celebrar su próximo cumpleaños número 21, mientras que artistas y seguidores destacaron su talento y trayectoria emergente en la música.

La Policía Estatal de Massachusetts y el Departamento de Policía de Carver continúan investigando el caso. Las autoridades no han descartado que el ataque esté relacionado con violencia selectiva, aunque no han confirmado vínculos directos con pandillas.

