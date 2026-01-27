window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

3 signos del zodiaco abren un nuevo capítulo de vida en febrero 2026

Estos 3 signos del zodiaco comenzarán una etapa en febrero de 2026, y las predicciones de la astrología, les dicen qué oportunidades se les avecinan

Algunos signos escribirán un capítulo transformador en febrero 2026.

Algunos signos escribirán un capítulo transformador en febrero 2026. Crédito: Shutterstock

Avatar de Miguel Angel Castillo

Por  Miguel Angel Castillo

Febrero de 2026 marcará un antes y un después para tres signos del zodiaco que sentirán con fuerza el llamado a cerrar ciclos y comenzar una etapa completamente distinta.

Según las predicciones astrológicas reseñadas por RBC-Ukraine, los movimientos planetarios activan nuevas prioridades, oportunidades inesperadas y una sensación interna de “es ahora o nunca”.

No se trata solo de suerte, sino de estar listos para actuar cuando el universo abre las puertas correctas. Leo, Capricornio y Piscis serán los grandes protagonistas de este período transformador.

1. Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Febrero de 2026 invita a Leo a mirarse con honestidad y replantear aquello que ya no resuena con su verdadera esencia.

Proyectos que habían quedado en pausa vuelven con fuerza, esta vez con mejores condiciones y apoyo externo.

Leo sentirá que el momento de postergar terminó. Las circunstancias se alinean para que su liderazgo natural sea reconocido, siempre que se atreva a tomar decisiones firmes.

Consejo para Leo

No temas asumir responsabilidades. Las acciones que tomes en febrero pueden tener un impacto duradero en tu futuro personal y profesional.

2. Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Para Capricornio, febrero de 2026 trae una recompensa largamente esperada.

Aquello que antes parecía lento, bloqueado o inalcanzable comienza a destrabarse gracias a su constancia y disciplina. Las dudas disminuyen y las elecciones se sienten intuitivas.

Capricornio sabrá exactamente qué hacer y cuándo hacerlo, lo que le permitirá avanzar con seguridad.

Este nuevo capítulo no llega de golpe, sino como una construcción sólida, paso a paso, pero con resultados visibles.

Consejo para Capricornio

Pon atención a los detalles. Pequeñas decisiones bien pensadas marcarán una gran diferencia y evitarán errores innecesarios.

3. Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis vivirá febrero de 2026 como un mes profundamente revelador. La energía se intensifica y despierta su lado más intuitivo, creativo y espiritual.

Cambios importantes se gestan tanto en su vida personal como en proyectos que nacen desde el corazón.

Eventos que parecen casuales traerán mensajes clave. Personas nuevas, propuestas inesperadas o situaciones sorpresivas serán piezas de un rompecabezas mayor.

Piscis sentirá que algo dentro se acomoda y que es momento de confiar plenamente en su guía interior.

Consejo para Piscis

Escucha tus instintos y actúa cuando sientas la certeza interna. No todo necesita explicación lógica.

Febrero 2026: un mes clave de reinicios y decisiones

Astrológicamente, febrero se presenta como un mes de claridad, enfoque y valentía emocional.

Muchos signos sentirán ajustes, pero solo estos 3 estarán en condiciones de dar un salto decisivo, según estas predicciones.

La sensación dominante será la de comenzar un nuevo capítulo de vida, con mayor madurez y consciencia.

Leo, Capricornio y Piscis no solo vivirán cambios externos, sino una transformación interna.

Febrero de 2026 será un mes para cerrar etapas, redefinir prioridades y avanzar con mayor coherencia entre lo que sienten y lo que hacen.

