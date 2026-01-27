Tiroteo con la Patrulla Fronteriza en Arizona deja a una persona en estado crítico

Una persona recibió un disparo y se encuentra en estado crítico luego de registrarse un tiroteo que involucró a la Patrulla Fronteriza cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, informaron las autoridades de Arizona.

El FBI informó que estaba investigando una presunta agresión contra un agente federal cerca de Arivaca, Arizona, una comunidad a unos 16 kilómetros de la frontera.

La zona es una ruta común para narcotraficantes y migrantes que cruzan la frontera ilegalmente, por lo que los agentes patrullan la zona con regularidad, según The Associated Press.

El tiroteo involucró a un agente de la Patrulla Fronteriza y a un sospechoso, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Pima al Arizona Daily Star. El departamento indicó que estaba trabajando con las autoridades federales en la respuesta al tiroteo.

El Distrito de Bomberos de Santa Rita (SRFD), junto con American Medical Response respondieron a un llamado alrededor de las 7:30 a. m. del 27 de enero, encontrando a una persona bajo custodia y en estado crítico.

Se le brindó atención médica inmediata antes de que el paciente fuera trasladado a un helicóptero médico local para su rápido traslado a un centro regional de traumatología, informó SRFD.

Las autoridades no dieron a conocer información sobre el sospechoso. El tiroteo se produce en un mes en el que se han registrado tres tiroteos, dos de ellos mortales, perpetrados por agentes de inmigración que participan en la masiva operación de control del Departamento de Seguridad Nacional en Minnesota.

La División de Investigación Criminal del Departamento del Sheriff del Condado de Pima (PCSD) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) colaboran en la investigación.

