Arrestan en Texas a hombre acusado de asesinar a los padres adoptivos de su hija

Un hombre de Texas fue arrestado y acusado de dos cargos de asesinato capital tras presuntamente disparar y matar a los padres adoptivos de su hija biológica, informaron autoridades del Condado de Harris.

El acusado fue identificado como Norman Lee Johnson, de 42 años. Las víctimas fueron Christopher López y Trinette Rayson-López, ambos de 52 años, quienes murieron dentro de su vivienda en Katy, una ciudad ubicada a unos 30 kilómetros al oeste de Houston.

De acuerdo con la policía, el crimen ocurrió la madrugada del 12 de enero, poco antes de las 6:00 a. m., en una residencia de Bent Springs Lane. Uno de los hijos adultos del matrimonio llamó al 911 al encontrar a sus padres gravemente heridos por disparos.

Los investigadores estiman que los tiros comenzaron alrededor de las 5:43 a. m. y señalaron que no había señales de entrada forzada.

Dentro de la casa, los agentes hallaron a Christopher López con una herida de bala en el rostro, mientras que Trinette Rayson-López recibió dos disparos en la cabeza y uno en la mano izquierda. El hombre fue encontrado cerca de la sala y la mujer en el área de la cocina.

Niños ilesos

En la vivienda también se encontraban dos adultos jóvenes y una niña de 7 años, todos hijos de las víctimas, quienes dormían al momento del ataque y resultaron ilesos.

Los hijos adultos relataron a medios locales que estaban en el segundo piso cuando escucharon ruidos y luego descendieron, encontrándose con la escena.

Arresto y posible móvil

El sheriff del condado de Harris, Ed González, informó que Johnson fue localizado y arrestado en Round Rock, un suburbio de Austin, a unos 280 kilómetros de Houston, por la Fuerza de Tarea Lone Star de los Alguaciles de EE. UU. Actualmente permanece detenido en el Condado de Williamson y será extraditado al Condado de Harris.

Según González, el móvil del crimen estaría relacionado con problemas de custodia de la menor.

Registros judiciales indican que en octubre de 2024, Johnson fue acusado de acoso tras presuntamente amenazar de muerte a Christopher López durante una discusión sobre la custodia de la niña.

La denuncia señala que el acusado se enfureció cuando le indicaron que debía tratar cualquier cambio de custodia con Servicios de Protección Infantil.

Familia exige justicia

Tras el anuncio del arresto, los hijos adultos de las víctimas declararon: “Nuestros padres merecen justicia y saber que estamos a salvo de él”.

Las autoridades continúan investigando el caso mientras se preparan los procedimientos judiciales contra el acusado.

