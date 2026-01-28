Brote de sarampión en Carolina del Sur ya supera al de Texas, llega a casi 800 casos

El brote de sarampión en Carolina del Sur ha llegado a los 789 casos, superando el brote de 2025 en Texas. La mayoría de las infecciones se concentran en el condado de Spartanburg, afectando mayormente a personas no vacunadas.

Desde el viernes, se han documentado 89 nuevos casos. Actualmente, 557 personas están bajo cuarentena debido a la propagación del virus, indicando que la situación no está bajo control.

Las órdenes de cuarentena se deben a un niño no vacunado que asistió a la escuela, según una alerta de Salud Pública del Condado de Union. “El niño asistió a la escuela mientras era contagioso”.

El brote inicial, que comenzó en otoño, está vinculado a casos en otros estados, incluyendo California y Carolina del Norte. Las autoridades de salud de Carolina del Norte han reportado al menos 14 casos asociados.

Desafíos de vacunación

Un análisis revela que las comunidades con bajas tasas de vacunación están en riesgo. En Spartanburg, un 8.2% de exenciones religiosas y personales contribuyen a la propagación del sarampión, destacando la necesidad urgente de aumentar las tasas de inmunización en las escuelas.

De acuerdo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, solo el 60.1% de los estudiantes de la Academia Bautista Shining Light, donde se reportó el niño con sarampión, están vacunados contra el sarampión. Se considera que una tasa de vacunación de al menos el 95% es el nivel aceptado de inmunidad colectiva necesario para protegerse contra un brote de sarampión, recoge NBC News.

“Si las escuelas tienen tasas de vacunación muy bajas, se crea un foco de contagio de sarampión, ya que es increíblemente contagioso”, dijo la Dra. Deborah Greenhouse, expresidenta de la sección de Carolina del Sur de la Academia Americana de Pediatría. “Eso fue lo que ocurrió en el norte del estado de Carolina del Sur, y es exactamente lo que puede ocurrir una y otra vez si la enfermedad se propaga a otras zonas con bajas tasas de vacunación”, explicó.

Desinformación sobre las vacunas

La desinformación sobre vacunas, especialmente en redes sociales, genera dudas entre padres al sembrar miedos infundados sobre efectos secundarios graves como autismo o infertilidad. Esto lleva a decisiones de retrasar o rechazar vacunas infantiles, reduciendo coberturas y exponiendo a niños a enfermedades prevenibles.

Mecanismos de influencia. Las redes sociales propagan mitos rápidamente mediante memes, teorías conspirativas y testimonios emocionales, erosionando la confianza en instituciones de salud. Padres con baja alfabetización en salud son más vulnerables, priorizando fuentes no verificadas sobre evidencia científica. Estudios muestran que incluso breves exposiciones a fake news alteran actitudes, incluso en vacunados previamente.

Consecuencias observadas

Afecta intenciones y tasas reales de vacunación, como en sarampión donde padres optan por no inmunizar.

Debilitan la inmunidad de rebaño, aumentando brotes en comunidades.

Provoca ansiedad y agresividad en debates online, complicando decisiones.

Estrategias efectivas. Educación de profesionales de salud contrarresta mitos enfocándose en beneficios y riesgos reales. Campañas pro-vacunas deben evitar formatos “mito vs. hecho” que paradójicamente refuerzan creencias erróneas. Alfabetización mediática promueve pensamiento crítico para discernir fuentes creíbles.

