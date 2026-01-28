Donald Trump critica que Bill Belichick no pueda entrar al Salón de la Fama: “Es ridículo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte crítica contra la NFL y el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional luego de que Bill Belichick, el entrenador más veces ganador del Super Bowl, no fuera elegido en su primer año de elegibilidad.

Trump vincula la exclusión de Belichick con la nueva regla del kickoff

A través de su cuenta de Truth Social, Trump comparó la decisión del comité de votación con la controvertida modificación en la patada inicial aplicada esta temporada en la NFL.

“Es la misma mentalidad que impuso al fútbol americano profesional la nueva e inverosímil regla de la patada inicial, es la misma que permitió que Bill Belichick no fuera elegido para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. ¡Ambas son ridículas y deberían ser revocadas!”

🚨 JUST IN — PRESIDENT TRUMP: “It is the same mindset that gave pro football the new and unwatchable “Sissy” Kickoff Rule, that made it possible for Bill Belichick to not be elected into the Pro Football Hall of Fame. Both are ridiculous and should be overturned!” pic.twitter.com/9a1mxmGQst — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 28, 2026

Belichick no alcanzó los votos necesarios para la Clase 2026

La semana pasada se reveló de manera sorpresiva que Bill Belichick no logró reunir los 40 de los 50 votos requeridos para ingresar al Salón de la Fama en su clase 2026, pese a su palmarés histórico.

El legendario entrenador ganó ocho veces el Super Bowl: dos como coordinador defensivo de los New York Giants y seis como entrenador en jefe de los New England Patriots, una marca sin precedentes en la NFL.

Trump también carga contra la nueva patada inicial de la NFL

El mandatario, quien recientemente confirmó que no asistirá al Super Bowl LX del próximo 8 de febrero, reiteró su rechazo a la nueva regla del kickoff, implementada con el argumento de reducir colisiones de alta velocidad.

La jugada establece que los jugadores defensivos se ubiquen en la yarda 40 y los ofensivos en la 35, sin posibilidad de moverse hasta que el regresador atrape el balón.

“La NFL tiene que deshacerse de esa ridícula nueva regla de ‘kickoff’. ¿Cómo pueden implementar un cambio tan grande y radical con tanta facilidad y rapidez?, se ve fatal”

Leyendas de la NFL respaldan a Belichick y critican al comité

Trump, amigo personal de Bill Belichick, se sumó a una ola de críticas provenientes de figuras históricas del fútbol americano, quienes cuestionaron duramente la decisión del comité del Salón de la Fama.

“Me gustaría saber los nombres de los imbéciles que no votaron por él; son demasiado cobardes para identificarse”, aseveró Jimmy Johnson, ex entrenador campeón con los Dallas Cowboys.

“Es una locura; ni siquiera entiendo cómo esto puede ser posible”, escribió Patrick Mahomes, tricampeón del Super Bowl con los Kansas City Chiefs.

Insane… don’t even understand how this could be possible https://t.co/EiKUeRPffn — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) January 27, 2026

“No puedo estar leyendo bien. Tiene que ser una imitación del Salón de la Fama, no puede ser el verdad. No existe un mundo en el que Bill Belichick no deba ser incluido en el Salón de la Fama de la NFL en su primera elección”, señaló JJ Watt, ex estrella defensiva de Texans y Cardinals.

“La falta de respeto al entrenador Belichick es completamente indignante”, subrayó Deion Sanders, también miembro del Salón de la Fama.

Sigue leyendo:

· Bill Belichick fuera del Salón de la Fama en su primer año

· Super Bowl LX listo: Seahawks avanzan y enfrentarán a Patriots

· NFL anunció a los árbitros del Super Bowl LX

· Polémica por flyer de la NFL que “anticipó” Super Bowl entre Patriots y Seahawks