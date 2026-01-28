Lanzan iniciativa contra trata de menores en avenida Western de L.A.

Una nueva iniciativa contra el tráfico sexual de menores fue lanzada este Mes Nacional de la Prevención de Tráfico Humano por los fiscales de la ciudad y el condado de Los Ángeles, Haydee Feldstein Soto y Nathan Hochman en la avenida Western.

“La trata de personas ha sido un problema persistente en la avenida Western de nuestra ciudad, lo que subraya la necesidad de un enfoque integral y una acción sostenida y coordinada”, declaró la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto.

“La trata sexual de menores es uno de los crímenes más atroces y reprobables, que causa daños duraderos a las comunidades, las familias y las víctimas”, dijo Feldstein Soto.

Y agradeció la formación de una coalición que reúne a proveedores de servicios, fuerzas del orden, agencias municipales, líderes comunitarios y otros actores para enfrentar este problema con la urgencia que requiere.

La Avenida Western particularmente cerca de los barrios de Koreatown y Great Wilshire han sido identificados por el LAPD y sus residentes como centro de operaciones para actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de menores y mujeres.

“Todos deberíamos estar alarmados de que la trata de personas con fines de explotación sexual comercial sea tan frecuente en nuestro condado que podamos identificar múltiples zonas en Los Ángeles, Long Beach y Pomona donde ocurre abiertamente”, afirmó el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

“Continuaremos con nuestro enfoque integral e implacable para abordar este importante problema: procesando a los traficantes de personas y proxenetas para atacar la oferta, procesando a los explotadores sexuales y clientes para reducir la demanda, y ofreciendo servicios de rehabilitación a las trabajadoras sexuales para poner fin a su victimización”.

Al esfuerzo que busca apoyar a las víctimas y hacer responsables a los traficantes y johns (los compradores de los servicios sexuales en la calle) se unieron el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y la organización no lucrativa Journey Out.

“Es fundamental que exista colaboración entre las diferentes entidades de nuestra ciudad para brindar la mejor atención posible a las víctimas de la trata de personas”, dijo Nayeli May, directora ejecutiva de Journey Out.

“Es crucial proporcionar a las víctimas recursos vitales y diferentes opciones, y debemos abordar este tema con compasión y sensibilidad”.

La capitana Rachel Rodríguez,del Departamento de Policía de Los Ángeles hizo ver que mantienen su compromiso de colaborar con sus aliados federales, del condado y de la ciudad para prevenir la trata de personas jóvenes.

“La Oficina de Operaciones del Oeste continúa destinando recursos a lo largo del corredor occidental para priorizar el rescate de las víctimas, la detención de los traficantes y garantizar la calidad de vida de los angelinos”.

Para obtener asistencia confidencial y en tiempo real las 24 horas del día, los siete días de la semana, en más de 200 idiomas, las víctimas y los testigos deben llamar a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 888-373-7888.

También pueden comunicarse con la línea directa enviando un mensaje de texto al 233733.

Al mismo tiempo la Junta Escolar Unificada de Los Ángeles aprobó por unanimidad el martes una resolución que declara enero como el Mes Nacional de Concientización sobre la Trata de Personas.

“Las escuelas deben ser lugares seguros, de confianza y de protección para todos los estudiantes”, declaró el superintendente Alberto M. Carvalho.

“Al conmemorar el Mes de Concientización sobre la Trata de Personas, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles refuerza el papel fundamental que desempeña la educación en su prevención, brindando a los estudiantes el conocimiento necesario, capacitando al personal para que responda adecuadamente y conectando a las familias con los recursos de apoyo”.

A nivel estatal, el fiscal de California, Rob Bonta, anunció los resultados de la Operación “Stand on Demand” que se llevó a cabo del 19 al 24 de enero en varios condados de California que dio como resultado el arresto de un total de 120 personas.

“De los arrestados, 87 fueron por merodeo, 25 por solicitar servicios sexuales y ocho por proxenetismo’.

El operativo estatal fue parte de una estrategia regional destinada a combatir la trata de personas y la explotación sexual, centrándose en la demanda de estos servicios ilícitos.