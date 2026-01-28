Muere veterano meteorólogo de televisión en accidente aéreo en Idaho

El meteorólogo jefe de CBS2 en Idaho, Roland Steadham, murió en un accidente aéreo ocurrido el martes 27 de enero cerca de Emmett, informaron autoridades locales y la cadena KBOI, afiliada de CBS.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Gem, el siniestro fue reportado a las 10:58 de la mañana, cuando una avioneta con dos ocupantes se estrelló en el río Payette, justo al oeste de la localidad de Montour.

La información preliminar indica que la aeronave rozó un cable eléctrico antes de impactar contra el hielo del río. Ambos ocupantes, identificados como hombres, murieron en el lugar. Las autoridades no han precisado quién pilotaba el avión en el momento del accidente.

Trayectoria y legado

Steadham, de 67 años, era una figura ampliamente conocida en la televisión local. Durante más de una década, fue el rostro encargado de guiar a los habitantes de Idaho durante tormentas y eventos climáticos extremos.

“Le encantaba estudiar el clima y compartirlo con la gente de todo Idaho. Su entusiasmo era contagioso”, expresó KBOI en un mensaje de despedida.

Graduado de la Universidad de Utah y de la Universidad Brigham Young, Steadham inició su carrera como meteorólogo en 1995, consolidándose como una voz de referencia en la región.

Vida personal y afición por la aviación

La cadena destacó que Steadham era un esposo devoto, padre de seis hijos y abuelo, y que hablaba con frecuencia de su familia, con la que disfrutaba actividades al aire libre como kayak y reuniones familiares en casa.

Además de su labor en televisión, era propietario de una pequeña aeronave y practicaba el vuelo recreativo, un pasatiempo que solía comentar con colegas y espectadores.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó el accidente y señaló que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estará a cargo de la investigación para determinar las causas exactas del siniestro.

Las autoridades indicaron que se ofrecerán actualizaciones oficiales a medida que avance el proceso investigativo.

