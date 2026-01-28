Niña de 11 años murió por desnutrición en West Virginia: su padre le negaba alimentos mientras la familia comía en su presencia

Las autoridades de West Virginia arrestaron a Aaron James Moran, de 42 años, padre biológico de una niña de 11 años que murió tras años de desnutrición, abandono y aislamiento, según documentos judiciales.

Moran enfrenta un cargo de asesinato de un niño por parte de un padre, tutor o custodio por negativa o falta de suministro de necesidades, así como negligencia infantil con resultado de muerte, en relación con el fallecimiento de Miana Moran.

Arresto tras salir del hospital

Moran fue detenido durante el fin de semana luego de que un gran jurado emitiera una acusación secreta, que se hizo pública una vez que el acusado fue dado de alta de un hospital, informó la cadena WCHS, afiliada de Fox y ABC en Charleston. Agentes de la Policía Estatal ejecutaron la orden de arresto de inmediato tras su salida del centro médico.

La madrastra de la menor, Shannon Robinson, de 51 años y cuidadora principal, ya había sido arrestada a principios de mes y enfrenta cargos similares.

El hallazgo de la menor

Según la declaración jurada, el 16 de febrero de 2025, poco antes de las 8:40 de la noche, agentes del Sheriff del Condado de Taylor respondieron a una llamada por una menor inconsciente en una vivienda de Grafton.

Al llegar, encontraron a Miana tendida en el suelo de la cocina, mientras paramédicos intentaban salvarle la vida.

“Parecía extremadamente pequeña para su edad, con un peso muy bajo y desnutrida”, escribió un agente. “Vestía pañales desechables y no respiraba ni respondía”.

La niña fue trasladada a un hospital local, donde fue declarada muerta a las 9:32 p. m.

Autopsia: desnutrición extrema y abandono prolongado

El médico forense determinó que Miana pesaba solo 43 libras, un peso “totalmente inconsistente” con su edad. El informe también documentó: desnutrición severa, retraso del crecimiento, piojos, ictericia, delgadez extrema con huesos visibles y múltiples hematomas y laceraciones

La causa de muerte fue bronconeumonía aguda bilateral, con retraso del crecimiento como factor contribuyente.

Aislamiento y privación como castigo

Entrevistas con familiares y allegados revelaron que Miana fue aislada del mundo exterior y que su salud se deterioró progresivamente desde mediados de 2024, hasta el punto de no poder caminar sin ayuda.

Los investigadores sostienen que la privación de alimentos era utilizada como castigo: “Si la víctima se resistía, se le negaba la comida o solo se le proporcionaba una nutrición mínima, mientras otros miembros del hogar comían normalmente en su presencia”.

Los registros médicos mostraron que la niña no había visto a un médico desde 2020.

Moran fue ingresado en la Cárcel Regional del Centro Norte sin derecho a fianza. No se ha informado cuándo comparecerá nuevamente ante el tribunal.

