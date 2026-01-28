Pronóstico del tiempo en Dallas para este miércoles 28 de enero

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 46ºF (8ºC) de máxima y 46ºF (8ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 103 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:25 h y el crepúsculo será a las 17:56 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos pocas nubes. Las temperaturas variarán entre los 27 y los 54 grados Fahrenheit (-3 y 12ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

