El tiempo de hoy en Los Ángeles para este jueves 29 de enero

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un día y una noche de escasa nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el noroeste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 6.84 durante la noche.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:52 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:20 h. En total tendremos 10 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana habrá pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 86 grados Fahrenheit (14 y 30 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

