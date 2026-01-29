Kings del Wepa, sonido de barrio que se contagia

Abraham Ismael Perales no sabía que la música que intuitivamente estaba mezclando en el estudio de su casa era tan popular hasta que comenzó a escuchar sus piezas en los carros de la gente de su barrio.

“Dijimos, ‘ah, caray, aquí hay algo, podemos hacer algo más'”, dijo. “Y de esa manera fue que se me ocurrió hacer la agrupación y agregar elementos de baile, música, coreografías”.

Y así nació hace ocho años Kings del Wepa, un grupo de chicos de Monclova, en el estado mexicano de Coahuila, que interpreta y baila el wepa, un estilo que Abraham no inventó, pero que sí popularizó, dijo, y que es una rama de la cumbia que se combina con el rap, el reguetón y otros sonidos modernos.

Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió de la noche a la mañana en tendencia. Pero lo que acabó de potencializar el proyecto fue la integración de las chicas porque ellas, con sus bailes, fueron las que le agregaron el “feeling” a la banda, dijo Abraham.

Al principio, mientras Kings del Wepa buscaba su nicho en las redes sociales, comenzaron a hacer sketches de comedia y música y otras ocurrencias que les permitieran conectar con un público más amplio. Pero los resultados no eran lo que esperaban.

Pero luego se les ocurrió comenzar a subir videos cortos de las presentaciones en vivo donde las chicas hacían gala de sus habilidades en la pista y ahí fue donde las cosas cambiaron. Luego de analizar qué había funcionado, los Kings comenzaron a organizar retos de sus propias canciones y coreografías.

“De esa manera empezamos a ver que la gente lo empezó a replicar y empezó a compartir y les empezó a gustar más [el wepa]”, dijo Abraham. “Empezaron a llegar más seguidores y desde ahí le agarramos, no lo aflojamos y fue nuestra manera de empezar a distribuir nuestra música, nuestro género y obviamente también nuestro show, el baile”.

Ahora estaban a punto de comenzar una gira por varias ciudades del país. Mientras tanto, están enfocados en promover su música nueva. Hace una semana lanzaron el sencillo “Cumbia dos pasitos”, que a la fecha suma más de 20 mil vistas en Youtube. Tienen mucho tiempo que no sacan discos porque tienen más éxito las canciones unitarias, dijo el artista.

Sin embargo, Abraham trae entre manos lanzar un álbum con canciones estilo wepa pero románticas; es algo que nunca han hecho pero que su líder tiene la corazonada de que les irá bien si incursionan en esa rama.

El tono será popular y callejero, como todo es estilo wepa, dijo Abraham.

“Nosotros venimos de colonias populares; al sol de hoy vivimos en barrios populares”, dijo. “Traemos la cultura arraigada a nuestra esencia; no queremos aparentar nada, el estilo lo traemos dentro y es lo que exponemos”.