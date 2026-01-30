La polémica entre México y EE.UU. por la detención de Ryan Wedding, el exatleta olímpico canadiense acusado de ser un capo del narcotráfico

Las circunstancias en las que hace unos días fue detenido en México Ryan Wedding, un exatleta olímpico canadiense acusado en EE.UU. de liderar una organización dedicada al narcotráfico, han generado cuestionamientos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Wedding, de 44 años y quien estaba en la lista de los 10 delincuentes más buscados del FBI, fue detenido el pasado 22 de enero en suelo mexicano.

La justicia de EE.UU., que había ofrecido $15 millones por su captura, le acusa de liderar un grupo criminal desde México en alianza con el Cártel de Sinaloa.

La semana pasada, Patel y la Fiscal General de EE.UU., Pam Bondi, informaron de que el presunto narco canadiense había sido detenido en México por agentes del FBI en colaboración con las autoridades mexicanas, y había sido trasladado a EE.UU. para enfrentar a la justicia.

Esa versión contrastaba con la que dio el secretario de seguridad de México, Omar García Harfuch, quien en un mensaje en X dijo que Wedding se había entregado en la embajada de EE.UU. en Ciudad de México.

Esas contradicciones sobre las circunstancias de la detención de Wedding hicieron que la presidenta Claudia Sheinbaum saliera esta semana a negar públicamente que agentes de EE.UU. hubieran llevado a cabo una operación en suelo mexicano y reiterara la versión de que el canadiense se había entregado en la embajada estadounidense.

Y es que la legislación mexicana prohíbe que agentes extranjeros participen físicamente en operativos policiales en territorio nacional.

Para agregar más leña al fuego, este miércoles el diario The Wall Street Journal publicó un reportaje en el que se asegura que la captura de Wedding se llevó a cabo en una operación secreta conjunta del FBI y las autoridades mexicanas, y que las contradicciones entre las versiones dadas por los funcionarios de ambos países habían tensado las relaciones bilaterales.

Quién es Ryan Wedding y de qué se le acusa

Getty Images: Wedding fue parte de la delegación canadiense en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Ryan James Wedding es originario de Ontario, Canadá.

Desde su adolescencia practicó snowboarding en competencias escolares y regionales canadienses que lo llevaron hasta los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en la ciudad estadounidense de Salt Lake City.

No tuvo una participación destacada, finalizando en la posición 24 del slalom gigante.

Cuando se retiró de las competencias y su vida dio un giro inesperado: “Pasó de deslizarse por las pistas de nieve en los Juegos Olímpicos a distribuir cocaína en polvo por las calles de ciudades de Estados Unidos y Canadá”, según el FBI.

Fue conocido con varios alias, como “El Jefe”, “Gigante”, “Enemigo Público”, “James Conrad King” o “Jesse King”.

La justicia de EE.UU. acusa a Wedding de liderar una organización criminal junto a otro canadiense, Andrew Clark, presuntamente traficando drogas y ordenando asesinatos en complicidad con el Cártel de Sinaloa, la organización que EE.UU. designó como grupo “terrorista trasnacional”.

Según las autoridades estadounidenses, ambos estaban refugiados en México, desde donde lideraban su organización criminal desde hace más de una década.

La acusación presentada ante un tribunal federal de Los Ángeles, “Wedding, Clark y otros presuntamente conspiraron para enviar grandes cantidades de cocaína, con un peso de cientos de kilogramos, desde Estados Unidos a Canadá a través de una red de transporte de drogas con sede en Canadá entre enero y agosto de 2024 aproximadamente”.

“Además del tráfico de drogas, la organización de Wedding es presuntamente responsable de múltiples asesinatos desde 2023”, señaló el FBI.

Clark, quien era el “número dos” de la organización de Wedding, fue detenido previamente y, según diversos medios en EE.UU., accedió a colaborar con la justicia.

Getty Images: Las autoridades ofrecían una recompensa de US$15 millones por información que condujera a la detención de Wedding.

Qué se sabe de su detención

La primera noticia de la detención de Wedding la dio el director del FBI, quien señaló que el canadiense fue arrestado en la noche del 22 de enero en México.

“¡Esta operación es el resultado de una enorme cooperación y trabajo en equipo con el gobierno de México!”, escribió en X Patel, quien dio las gracias a la presidenta Sheinbaum, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y al embajador Johnson, entre otros

También mencionó la participación del HRT del FBI (Equipo de Rescate de Rehenes), al CIRG (Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos) y la aviación del gobierno de EE.UU.

“Nuestros equipos HRT del FBI actuaron con precisión, disciplina y total profesionalismo junto a nuestros socios mexicanos para llevar a Ryan James Wedding de regreso a enfrentar la justicia”, escribió Patel.

Poco después, el gobierno de México también confirmó la detención de Wedding y su traslado a EE.UU. Pero la oficina del secretario García Harfuch aseguró que el canadiense se había entregado “voluntariamente” a las autoridades estadounidenses.

“El Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando (…) a un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos”, escribió en X García Harfuch.

A su regreso a EE.UU., Patel realizó comentarios que generaron serios cuestionamientos sobre sobre cómo se había llevado a cabo la detención de Wedding.

Getty Images: Petel dijo que agentes de EE.UU. participaron “en el terreno” en la captura.

Las versiones contradictorias

En una rueda de prensa en Los Ángeles, junto al avión en el que se trasladó a Wedding, Patel aseguró que la captura se dio gracias a la colaboración de las autoridades mexicanas y estadounidenses que trabajaron “codo a codo con nuestros equipos en el terreno para aprehender anoche, en Ciudad de México, a Ryan Wedding”.

Sus palabras generaron polémica en en México, en especial por la mención de que agentes de EE.UU. estuvieron trabajando “en el terreno”.

El pasado lunes, la presidenta Sheinbaum negó que hubiese habido operaciones estadounidenses en el país y mostró una publicación en Instagram de una presunta cuenta del Wedding en la que este aseguraba haberse entregado en la embajada de EE.UU. en Ciudad de México.

“Tiene que quedar muy claro porque, además, algunos comentócratas les encanta andar diciendo lo contrario: no hay operaciones conjuntas en México. O sea, los agentes de Estados Unidos, del FBI, o de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones, que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional”, dijo Sheinbaum.

EPA: Sheinbaum mostró una publicación de Instagram en la que alguien aseguraba en nombre de Wedding que fue un entrega voluntaria.

El martes, los cuestionamientos siguieron, por lo que la presidenta insistió: “No voy a entrar en polémica con el director del FBI ni quiero que haya un conflicto. Lo que ellos, la autoridad de Estados Unidos, le dijeron a la autoridad mexicana es que había sido una entrega de manera voluntaria”.

Sin embargo, varios medios de comunicación aseguraron que la fotografía supuestamente publicada por Wedding había sido hecha con inteligencia artificial y que en ella se ve al presunto narco frente a la antigua Embajada de EEUU en Ciudad de México, y no en la sede actual, inaugurada en noviembre de 2025.

Sheinbaum insistió en que Meta, la firma propietaria de Instagram, no añadió una etiqueta que indicara que la foto hubiera sido hecha con inteligencia artificial y citó un mensaje del embajador Johnson que habla sobre la “entrega voluntaria” de Wedding como un ejemplo de cooperación bilateral.

La controversia ha seguido hasta este jueves, luego de que el diario estadounidense The Wall Street Journal publicara un artículo en el que, citando a “funcionarios mexicanos y estadounidenses familiarizados con la operación”, asegura que agentes del FBI participaron en la detención de Wedding en México, algo que “se pretendía mantener en secreto”.

El reportaje hace referencia al comando de élite HRT, el cual también participó en la intervención de EE.UU. en Venezuela para detener y trasladar a EE.UU. al presidente Nicolás Maduro y a su esposa el pasado 3 de enero.

Reuters: Según el WSJ, la matricula del avión en el que el FBI trasladó a Wedding es la misma que el de la aeronave que transportó al presidente Maduro a Nueva York.

A esto se ha añadido la declaración del abogado de Wedding, Anthony Colombo, quien dijo a los periodistas que su cliente “fue arrestado, no se entregó”.

“Si el gobierno de EE.UU. entra unilateralmente en un país soberano y detiene a alguien, se puede entender la preocupación que pueda tener esa entidad soberana”, dijo Colombo el martes en el tribunal de Los Ángeles en el que su cliente está siendo procesado.

Algunos analistas consideran que la declaración de Colombo puede ser una estrategia legal para la defensa de su cliente, que se declaró no culpable de los cargos que se presentaron en su contra.

Al responder este jueves a más cuestionamientos sobre el caso, Sheinbaum volvió a rechazar que hubiese habido una operación de agentes estadounidenses en México: “Eso es muy importante para todos, y también para el pueblo de México: nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de EE.UU., o de fuerzas federales de EE.UU.”.

“Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información… pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas. Eso tiene que quedar muy claro”, añadió.

Getty Images: El abogado de Wedding asegura que su cliente no se entregó a las autoridades.

Por qué México niega la operación de EE.UU.

Según la Ley de Seguridad Nacional de México, los agentes extranjeros no pueden realizar detenciones ni allanamientos en México, además de que sus actividades deben estar controladas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca hace un año, el gobierno de México ha sido sometido a más presiones para colaborar con Washington en materia de seguridad y combate al narcotráfico, llegando incluso el mandatario republicano a amenazar con acciones directas de las fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano.

Sheinbaum ha insistido en su lema de “responsabilidad compartida” con Washington: “Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información… pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas. Eso tiene que quedar muy claro”, insistió la presidenta este jueves.

“No voy a entrar en mayor discusión con el titular del FBI, pero tiene que quedar muy claro que nosotros no aceptamos operaciones conjuntas. Se lo decimos siempre al presidente Trump. Y ellos han visto que vamos avanzando muy bien”.

En cualquier caso, el Wall Street Journal aseguró en su reportaje que el FBI estaría identificando nuevos objetivos en México para realizar más operaciones conjuntas contra capos del narcotráfico.

