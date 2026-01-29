La senadora Amy Klobuchar se postula para gobernar a Minnesota comprometida a sacar al ICE del estado

La demócrata Amy Klobuchar lanzó su campaña como aspirante para gobernar a Minnesota dejando en claro que uno de sus compromisos será retirar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del estado.

A través de un video publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la senadora de 65 años rememoró varios incidentes violentos que han roto la tranquilidad de los habitantes de Minnesota como fueron el asesinato de la exrepresentante demócrata Melissa Hortman, ocurrido en junio; un tiroteo en la escuela católica Annunciation en Minneapolis, donde dos niños perdieron la vida y más de una docena de personas terminaron heridas, en agosto; y los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti ocurridos este mes a merced de agentes federales recientemente.

Al respecto, se comprometió a hacer todo lo necesario para frenar cualquier manifestación de agresión que ponga en riesgo a la ciudadanía.

“Minnesotanos, hemos pasado por mucho. Y creo que este momento exige determinación, resiliencia y fe en los demás. Considero que debemos defender lo correcto y corregir lo que está mal. Hoy anuncio mi candidatura a gobernadora”, indicó.

En caso de convertirse en gobernadora de Minnesota, Amy Klobuchar relevaría a su correligionario de partido Tim Walz. (Crédito: Ben Curtis / AP)

En su mensaje, Klobuchar arremetió en contra de la posición asumida por el gobierno federal al desplegar a centenares de agentes federales a Minneapolis quienes, lejos de mejorar la seguridad, han reprimido violentamente a un sector de la ciudadanía por oponerse a la detención de inmigrantes carentes de estatus legal.

“Tres mil agentes en nuestras calles y en nuestras ciudades, enviados por una administración que disfruta de la división. No podemos ocultar lo difícil que es esto. Estos tiempos exigen líderes que se pongan de pie y no se limiten a certificar las decisiones de esta administración, sino que también estén dispuestos a encontrar puntos en común y a solucionar los problemas de nuestro estado”, enfatizó.

Mejoras en la educación, vivienda asequible y atención médica de mayor calidad, son otros de los temas que también figuran en la agenda de Amy Klobuchar.

“Quiero ser una gobernadora transformadora. Ahora es el momento de renovar nuestro compromiso con el bien común. Invito a demócratas, independientes y republicanos a unirse a nuestra campaña”, enfatizó.

Sigue leyendo:

• Por qué Trump eligió Minnesota para su mayor despliegue de agentes migratorios en EE.UU.

• Alcalde de Minneapolis le advierte al zar fronterizo que no hará cumplir las leyes de inmigración

• Juez bloquea arrestos de ICE y exige liberar a refugiados detenidos en Minnesota