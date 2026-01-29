Miami: el tiempo para hoy jueves 29 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 29 de enero indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 72 grados Fahrenheit (22ºC) en la ciudad.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 63 grados Fahrenheit (17ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y habrá más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:06 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:02 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá cielos cubiertos con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas variarán entre los 57 y los 70 grados Fahrenheit (14 y 21ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 67%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también aumente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.