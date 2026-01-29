Niño de 2 años rompe dos récords Guinness y asombra al mundo del billar

El mundo del billar tiene un nuevo protagonista y apenas sabe caminar con firmeza. Jude Owens, un niño de dos años originario de Mánchester, sorprendió a la comunidad deportiva al romper dos récords Guinness, tras ejecutar con éxito dos trucos que nadie había logrado a una edad tan temprana.

Dos récords Guinness históricos a los dos años

Jude estableció su primer récord al completar un “pool bank shot” con apenas dos años y 302 días, y posteriormente firmó su segunda marca histórica al realizar un “snooker double pot” a los dos años y 261 días.

Con estos logros, el pequeño se convirtió en la persona más joven de la historia en ejecutar ambos trucos de billar, consolidando un hito sin precedentes en el Guinness World Records.

Jude Owens was just two years old when he hit this lovely snooker trickshot! pic.twitter.com/lzvR9cKIoz — Guinness World Records (@GWR) January 27, 2026

Una habilidad natural que sorprende desde casa

Según explicó su padre, Luke Owens, Jude comenzó a jugar billar justo después de cumplir los dos años, mostrando desde el primer momento una capacidad fuera de lo común.

El niño, además, es aficionado del Manchester United y tiene como referente futbolístico a Bruno Fernandes, una curiosa combinación de pasiones deportivas a tan corta edad.

“Jude ha conseguido mucho en un periodo tan corto de tiempo. Para mí, que haya conseguido uno, sino dos récords mundiales, es un momento increíble, ¿cómo puedes superar eso”, señaló su padre.

Guinness celebra el talento precoz de Jude Owens

Desde la organización de Guinness World Records, su editor Craig Glenday destacó el carácter especial de estos logros, subrayando que los récords no están limitados por la edad.

“Nos alegra mucho darle la bienvenida a la familia del Guinness World Records”, agregó Glenday, quien también valoró ver a alguien tan joven desplegar estas “habilidad, entusiasmo y determinación”.

Un nuevo nombre para la historia del billar

Con apenas dos años, Jude Owens ya figura en los libros de récords y despierta la admiración del mundo del pool y el snooker. Su historia no solo rompe marcas, sino que también redefine los límites del talento precoz en el deporte.

