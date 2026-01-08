Un motor funcionó más de 250 horas seguidas sin apagarse

En el mundo del automóvil, las cifras de potencia, aceleración y consumo suelen dominar la conversación. Sin embargo, existe otro atributo igual de crucial, aunque menos visible: la resistencia a largo plazo.

Un motor verdaderamente robusto no es necesariamente el más rápido ni el más eficiente, sino aquel capaz de soportar condiciones extremas durante largos periodos sin comprometer su funcionamiento.

Precisamente bajo esa premisa se gestó uno de los hitos técnicos más llamativos de la última década. En 2020, un fabricante chino decidió llevar al límite su ingeniería para demostrar que la durabilidad no es patrimonio exclusivo de marcas europeas, japonesas o estadounidenses. El resultado fue un récord mundial que colocó a China en el centro del debate sobre calidad mecánica.

Un récord Guinness con sello chino

El protagonista de esta historia es Changan Automobile, una de las marcas más importantes del gigante asiático. En 2020, la compañía logró inscribir en el Guinness Book of Records a su motor Blue Core 1.5 turbo NE, tras mantenerlo en funcionamiento continuo durante 259 horas, 46 minutos y 45 segundos, lo que equivale a más de 10 días y medio sin apagarse.

Durante ese tiempo, el motor operó de forma ininterrumpida a un régimen cercano a las 5,500 revoluciones por minuto, una condición que somete a cualquier propulsor a un estrés térmico y mecánico considerable. Al finalizar la prueba, los evaluadores confirmaron que el motor no presentaba fallas estructurales ni signos críticos de desgaste.

Esta hazaña convirtió al propulsor de Changan en el motor de automóvil con más horas continuas de funcionamiento registradas oficialmente, superando marcas previas asociadas a fabricantes de mercados tradicionalmente dominantes.

Más de 34,000 millas sin descanso

El récord no solo se midió en horas. Durante la prueba, el motor recorrió el equivalente a 34,175.4 millas, es decir, aproximadamente 55,000 kilómetros de funcionamiento continuo. Para ponerlo en perspectiva, esa distancia es similar a dar más de una vuelta completa al planeta en condiciones reales de uso.

Modelo de Changan, Eado Plus iDD. Crédito: Changan. Crédito: Cortesía

Uno de los aspectos más llamativos del experimento fue la transmisión en vivo de toda la prueba. Changan decidió mostrar el funcionamiento del motor en tiempo real como una forma de garantizar transparencia y descartar cualquier tipo de manipulación. Esta decisión reforzó la credibilidad del récord y permitió que observadores de todo el mundo siguieran el desafío minuto a minuto.

Pruebas extremas antes del récord

Aunque el récord Guinness captó la atención mediática, el logro no fue producto de la improvisación. Antes del desafío, el motor Blue Core 1.5 turbo NE acumuló más de 25,000 horas de pruebas internas en bancos de ensayo. Además, fue sometido a simulaciones equivalentes a 2.5 millones de millas recorridas.

Las pruebas incluyeron condiciones climáticas extremas, con temperaturas que oscilaron entre -45 °F y 176 °F, así como ensayos a altitudes de hasta 4,700 metros sobre el nivel del mar. Este enfoque integral permitió validar el desempeño del motor en escenarios que van mucho más allá del uso cotidiano.

Todo el proceso forma parte del Changan Automobile Product Test and Verification System (CA-TVS), un protocolo interno diseñado para detectar fallos antes de que los motores lleguen a producción en serie.

El motor Blue Core y su impacto en la industria

El motor Blue Core no fue concebido únicamente para batir récords. Actualmente, esta familia de propulsores equipa varios modelos de la marca, entre ellos el V3, el UNI-T y el CS35, vehículos que se comercializan en mercados como Latinoamérica, Asia y Europa.

Aunque Changan no opera oficialmente en Estados Unidos, su récord de 2020 sirvió como una llamada de atención para la industria global.

