Rob Schneider y Patricia Azarcoya se separan tras 15 años de matrimonio

A casi 16 años de haberse consolidado como una de las parejas más queridas de Hollywood, Rob Schneider y Patricia Azarcoya han decidido poner fin a su matrimonio y dar vuelta a la página. Y es que esta semana se ha dado a conocer que la productora mexicana solicitó el divorcio al actor entre rumores de diferencias irreconciliables relacionadas con el bien de sus hijas.

De acuerdo con un reporte de Daily Mail, Azarcoya presentó la demanda de divorcio ante la Corte Superior del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, el pasado 8 de diciembre. En dicha solicitud, se afirmó que el matrimonio está “irremediablemente roto y no hay posibilidades de reconciliación”.

Debido a que el asunto involucra a dos menores de sexo femenino, las hijas que Schneider y Azarcoya concibieron durante su matrimonio, este ha sido clasificado como un caso para el tribunal de familia.

Esto ha resultado en la activación de una serie de medidas legales específicas para proteger a las partes involucradas, incluyendo un seguro médico y una notificación para un programa de educación para padres.

Según los documentos públicos del expediente, las órdenes judiciales, preliminares y el aviso a acreedores se llevó a cabo el mismo día de la presentación de la petición de disolución de matrimonio.

Por su parte, el actor Robert Schneider aceptó formalmente el servicio legal, dejando constancia de su conocimiento del procedimiento y cubriendo los costos correspondientes del trámite judicial.

Las partes involucradas acordaron, mediante la firma de una estipulación conjunta, solicitar que el decreto de consentimiento y la documentación relacionada quedaran bajo carácter confidencial. Dicha solicitud fue avalada por una orden judicial emitida el 21 de enero de 2026, en apego a la Regla 13E de las Reglas del Procedimiento de Derecho Familiar de Arizona.

Esta determinación busca salvaguardar el bienestar de las menores, estableciendo así un cierre del proceso legal de forma reservada y con especial cuidado en la protección de su privacidad.

