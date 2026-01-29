Venezuela modifica su Ley de Hidrocarburos en un intento por relanzar la industria petrolera

El congreso Venezuela aprobó por unanimidad una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que introduce cambios estructurales en el funcionamiento del sector petrolero y reduce el esquema de control estatal vigente desde hace más de dos décadas.

La modificación apunta a reactivar la principal fuente de ingresos del país en un contexto de colapso productivo y prolongada crisis económica.

Durante la sesión legislativa, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó que la nueva normativa busca sentar las bases de un modelo más sostenible para el futuro energético del país. La ley entrará en vigor una vez sea promulgada por Delcy Rodríguez y publicada oficialmente.

Un giro en la política petrolera venezolana

La reforma establece condiciones más flexibles para la participación de empresas privadas y extranjeras en proyectos de exploración y producción. Entre los puntos clave se incluye la posibilidad de acudir a arbitraje internacional en controversias de inversión, un mecanismo largamente reclamado por el sector empresarial, y un sistema que agiliza el pago de regalías al Estado.

Según el texto aprobado, los inversionistas asumirán tanto los costos operativos como los riesgos financieros, mientras que el Estado conservará la propiedad de los yacimientos. El objetivo declarado es ofrecer mayor seguridad jurídica y alinear el marco regulatorio con estándares internacionales de la industria petrolera.

Contexto político y presión internacional

El debate legislativo se dio semanas después de un drástico cambio en el escenario político venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas. Desde entonces, Washington ha manifestado su interés en impulsar la recuperación del sector energético venezolano y en asegurar que los ingresos derivados del petróleo se destinen a la población.

En esa línea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para resguardar los recursos provenientes de las exportaciones frente a eventuales reclamos de acreedores internacionales. El secretario de Estado, Marco Rubio, valoró la reforma como un avance significativo, aunque advirtió que aún podría resultar insuficiente para atraer el volumen de capital necesario.

Intento de revertir el legado del chavismo

La nueva legislación busca corregir el impacto de las reformas impulsadas en 2006 por Hugo Chávez, que obligaron a transformar los convenios operativos en empresas mixtas con mayoría estatal. Aquella decisión provocó la salida de grandes compañías internacionales y dio lugar a prolongados litigios en tribunales de arbitraje.

Si bien algunas empresas, como Chevron, continuaron operando en el país bajo condiciones restrictivas, la falta de inversión, la mala gestión y los casos de corrupción aceleraron el desplome de la producción y deterioraron la situación financiera de PDVSA.

Un sector clave para la recuperación económica

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 300,000 millones de barriles, pero ese potencial contrasta con una producción que se redujo de forma sostenida en la última década. La apertura del sector a capitales internacionales ya había sido anticipada por Delcy Rodríguez como una medida necesaria para recuperar capacidad productiva y generar divisas.

La aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos marca el primer paso formal hacia un nuevo modelo energético y redefine el marco jurídico de una industria estratégica. Su implementación y los resultados que logre atraer en materia de inversión serán determinantes para el futuro económico inmediato de Venezuela.

