American Airlines planea retomar vuelos diarios a Venezuela tras reapertura del espacio aéreo

American Airlines anunció este jueves que planea reanudar el servicio diario a Venezuela, pendiente de la aprobación del gobierno estadounidense y de evaluaciones de seguridad, lo que marcaría el regreso de los vuelos comerciales entre ambos países tras más de cinco años de suspensión.

“American Airlines se enorgullece de ser la primera aerolínea en anunciar planes para restablecer el servicio directo entre Estados Unidos y Venezuela”, señaló la aerolínea en un comunicado.

El anuncio se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara al Departamento de Transporte levantar las restricciones que impedían los vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir muy pronto a Venezuela y estarán seguros allí”, afirmó Trump al explicar la decisión, que incluye instrucciones directas al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a otras autoridades civiles y militares para habilitar el espacio aéreo venezolano.

Regreso condicionado a evaluaciones de seguridad

American Airlines señaló que trabajará “en estrecha colaboración con las autoridades federales” para completar los permisos y análisis necesarios antes de reiniciar las operaciones, un proceso que podría extenderse por varios meses.

“Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a venezolanos con Estados Unidos, y estamos listos para renovar esta increíble relación. Al reanudar el servicio a Venezuela, American Airlines ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios y comercio con Estados Unidos”, declaró Nat Pieper, Director Comercial de American Airlines.

“La aerolínea compartirá más detalles sobre su regreso al servicio en los próximos meses”, indicó la empresa.

La Administración Federal de Aviación (FAA) deberá llevar a cabo evaluaciones técnicas y de seguridad antes de autorizar los vuelos. El pasado 16 de enero, el organismo emitió advertencias a las aerolíneas que operan en México, América Central y partes de América del Sur, citando riesgos relacionados con actividad militar e interferencias en sistemas de navegación GPS.

Fin de una suspensión que comenzó en 2019

American Airlines suspendió sus vuelos a Venezuela en marzo de 2019, luego de que el Departamento de Estado recomendara a los ciudadanos estadounidenses abandonar el país y retirara a su personal diplomático, en medio del deterioro de las relaciones bilaterales y disturbios internos.

La aerolínea, que comenzó a operar en Venezuela en 1987, era la mayor compañía aérea estadounidense en el país antes de la suspensión y destacó que el restablecimiento del servicio permitiría viajes de negocios, turismo y misiones humanitarias.

Reapertura del espacio aéreo

Trump anunció oficialmente este 29 de enero la reapertura del espacio aéreo comercial venezolano, lo que permitirá restablecer las conexiones aéreas entre ambos países después de años de aislamiento.

Un aviso reciente de la FAA había catalogado el espacio aéreo venezolano como “potencialmente peligroso” debido a la actividad militar en la región, afectando vuelos de sobrevuelo, llegada y salida. Sin embargo, la nueva orden presidencial marca un giro radical en la política aérea hacia Venezuela.

De concretarse el anuncio, American Airlines se convertiría en la primera aerolínea estadounidense en retomar vuelos a Venezuela desde 2019, abriendo una nueva etapa en la conectividad entre ambos países.

