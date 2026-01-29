Trump ordena reactivar conexiones aéreas con Venezuela tras años de suspensión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 29 de enero que ha ordenado la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela, que permitirá restablecer las conexiones aéreas entre ambos países después de años de suspensión.

Instrucciones para reanudar vuelos

Trump explicó que, tras una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio instrucciones al secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, y a otros funcionarios —incluyendo a líderes militares— para que, a más tardar al final del día, el espacio aéreo venezolano sea habilitado para vuelos comerciales.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”, declaró.

El mandatario afirmó que esta decisión permitirá que ciudadanos estadounidenses puedan viajar a Venezuela “muy pronto” y de manera segura, al tiempo que abrirá la puerta para que venezolanos que residen en Estados Unidos puedan regresar o visitar su país de origen.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto. Y la gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo”, subrayó el mandatario.

Cambio radical tras años de tensión

Las rutas aéreas entre Estados Unidos y Venezuela quedaron prácticamente suspendidas desde 2019, cuando varias aerolíneas, incluida American Airlines, cancelaron sus vuelos tras el deterioro de las relaciones y advertencias de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Un aviso emitido por la FAA tras la operación militar estadounidense en Venezuela este mes consideró el espacio aéreo venezolano como “potencialmente peligroso” debido a la actividad militar en la región, afectando la navegación civil durante las fases de sobrevuelo, llegada y salida de aeronaves.

Como resultado de este cambio de política, American Airlines ha anunciado planes para retomar sus vuelos diarios hacia Venezuela, aunque la reactivación efectiva dependerá de la aprobación de las autoridades y de evaluaciones de seguridad, informó la agencia Reuters.

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre EE.UU. y Venezuela fue justamente American Airlines, que suspendió todos sus enlaces aéreos comerciales en el año 2019.

Se reanudan las relaciones con Venezuela

El anuncio de Trump se da en medio de una evolución diplomática entre Washington y Caracas tras años de tensiones que incluyeron sanciones, advertencias de seguridad aérea y la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a principios de enero.

Pese a la reapertura anunciada, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene vigente una alerta de viaje de alto riesgo hacia Venezuela, citando peligros como detenciones arbitrarias y secuestros, lo que implica que los viajeros deberán considerar precauciones adicionales.

