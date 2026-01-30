Advierten aumento de toxicidad por vitamina B6 debido a alto consumo de bebidas energéticas

La vitamina B6 se ha incorporado en diversos suplementos y alimentos fortificados, siendo esencial para funciones corporales vitales. A pesar de sus beneficios, existe una creciente preocupación sobre su consumo excesivo.

Esta, también llamada piridoxina, que se encuentra de forma natural en muchos alimentos, y por ser un nutriente esencial para variedad funciones corporales (salud nerviosa, metabolismo proteico y regulación del azúcar en sangre), se promociona como fuente de energía y alivio del estrés.

“Hay un margen de seguridad bastante amplio para la vitamina B6, lo que significa que se puede tomar una cantidad considerable por encima de la dosis recomendada sin problemas”, aclara Jamie Alan, profesor asociado de farmacología y toxicología en la Universidad Estatal de Michigan, en declaraciones recogidas por NBC News. “Pero cualquier dosis suficientemente alta tendrá efectos secundarios graves”, advierte.

Riesgos potenciales de altas dosis

De acuerdo a evidencia científica, las altas dosis de vitamina B6 reviste ciertos riesgos potenciales como:

Daños neurológicos: advierten que el consumo elevado puede acumularse en los tejidos, causando neuropatías y otros problemas nerviosos.

Regulaciones internacionales: Australia ha implementado restricciones más estrictas sobre la venta de suplementos con alta concentración de B6, elevando la tensión sobre el manejo de su consumo.

Casos de intoxicación y conciencia pública

Aumento de incidentes: Aunque la intoxicación es rara, ha aumentado el número de casos reportados, reflejando una falta de conciencia sobre la dosis adecuada.

Experiencia de una víctima: Blair Huddy, quien se mudó de California a Colorado en 2024, narra su historia de intoxicación tras consumir un producto que, inadvertidamente, contenía niveles excesivos de B6. “Volvía al médico una y otra vez y pensaba: ‘Algo anda muy mal’”, señaló Huddy sobre sus síntomas, que le decían que eran producto de su trastorno de ansiedad generalizada. “Me daban de baja una y otra vez y me mandaban a casa”, hasta que, tras análisis de sangre, le expresaron: “Tus niveles de vitamina B6 son más del doble del límite superior”, confesó a NBC.

Recomendaciones sobre el consumo

Dosis recomendadas: la ingesta diaria recomendada varía, con límites superiores distintos en diferentes regiones y organizaciones. La dosis recomendada debe estar entre 1,3 mg para adultos jóvenes, 1,5 mg para mujeres mayores de 50 años y 1,7 mg para hombres mayores.

Importancia de la prevención: se aconseja a los consumidores revisar la cantidad total de B6 en su dieta y suplementos para evitar efectos adversos.

