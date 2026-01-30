Exdiputado mexicano vinculado al CJNG y acusado de 2 crímenes fue liberado antes de cumplir su condena

El exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, alias “El Gato”, recuperó su libertad tras permanecer poco más de cuatro años en prisión, pese a haber sido sentenciado a 70 años por homicidio calificado con ventaja y premeditación en contra de una madre y su hijo.

La liberación se concretó luego de que un juez federal le concedió un amparo, lo que obligó a las autoridades penitenciarias a ejecutar de inmediato el auto de libertad.

La salida del también expresidente municipal de Cosolapa fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, Iván García Álvarez, quien explicó que el exlegislador ya no podía ser retenido al haber concluido el proceso judicial.

De acuerdo con el semanario Proceso, Gustavo Díaz Sánchez fue hallado culpable por el asesinato de Juan Carlos H. M. y su madre, Francisca M. V., ocurrido en julio de 2021 en el municipio de Cosolapa. En ese caso, un tribunal de enjuiciamiento determinó que existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal en ambos homicidios.

#AlMomento

Tras su comparecencia en el @CongresoOaxaca_, el titular de Seguridad en Oaxaca, Iván García Álvarez, confirmó la liberación del ex diputado priista Gustavo Díaz Sánchez, alias “El Gato”, derivado de una determinación judicial federal. pic.twitter.com/Xszcesne7N — Zona Roja Oaxaca (@ZonaRoja_Oaxaca) January 28, 2026

Según consta en la causa penal 286/2021, consultada por el diario El Universal, los hechos ocurrieron el 11 de julio de 2021, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio de las víctimas y se llevó por la fuerza a Juan Carlos H. M.

Un día después, su cuerpo fue localizado sin vida sobre la carretera Acatlán–Cosolapa, mientras que horas más tarde se confirmó el asesinato de Francisca M. V.

Tras estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca presentó a Díaz Sánchez ante un juez, quien ordenó su vinculación a proceso. En enero de 2023, el Tribunal dictó sentencia condenatoria por 70 años de prisión, 35 por cada víctima, además del pago de más de 51,600 dólares por concepto de reparación del daño.

Posibles vínculos con el narcotráfico

La trayectoria judicial del exdiputado estuvo marcada también por señalamientos de presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En distintas ocasiones, autoridades federales señalaron que tanto Díaz Sánchez como algunos de sus familiares formaban parte de una estructura criminal con operaciones en Veracruz y Oaxaca.

En abril de 2022, la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y hoy titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, identificó a Gustavo Abigaíl Sánchez, alias “El Pino”, hijo del exdiputado, como líder regional del CJNG.

La funcionaria lo vinculó con actividades delictivas como extorsión, tráfico de drogas, robo de transporte de carga y el homicidio del periodista Julio Valdivia Rodríguez, corresponsal de El Mundo de Córdoba, asesinado en septiembre de 2020.

“El Pino” fue detenido en marzo de 2022 en Puebla durante un operativo conjunto entre autoridades de Veracruz y fuerzas federales, y otro de los hijos de Díaz Sánchez también se encontraba preso por diversos delitos del fuero federal y común.

Además, en 2022 fue detenido Alfredo, alias “El Balín”, hermano del exdiputado, junto con dos de sus hijos, todos presuntamente ligados al CJNG.

Pese a la gravedad de los delitos por los que fue sentenciado y a los antecedentes que lo vinculaban con el crimen organizado, Gustavo Díaz Sánchez quedó en libertad.

El secretario de Seguridad estatal subrayó que la excarcelación obedeció exclusivamente a una resolución judicial y reiteró que, una vez emitido el auto de libertad, las autoridades estatales no tenían facultades para mantenerlo detenido.

Sigue leyendo:

– Retienen a diputada mexicana en la frontera de EE.UU. con casi 40,000 dólares ocultos en su vehículo.

– EE.UU., revoca visa al alcalde mexicano del municipio de San Felipe, en Baja California.