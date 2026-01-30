Grey’s Anatomy detiene su rodaje para sumarse a las protestas contra ICE

La producción de la exitosa serie médica ‘Grey’s Anatomy’ se detuvo este viernes en un acto de solidaridad con el llamado a un “Cierre Nacional” promovido por grupos estudiantiles y activistas. La decisión, confirmada por Entertainment Weekly, respondió al plan del equipo de la serie de acatar la iniciativa que convocó a un día sin clases, sin trabajo y sin compras.

El movimiento, organizado desde la Universidad de Minnesota, busca ejercer presión sobre el gobierno del presidente Donald Trump para poner fin a lo que denominan el “régimen de terror” de la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). “Para detener el régimen de terror de ICE, necesitamos CIERRARLO”, declararon los organizadores en su sitio web

La protesta nacional surge en respuesta a la indignación por las muertes de Alex Pretti, Renee Good, Silverio Villegas González y Keith Porter Jr., perpetrados por agentes federales, según los activistas.

El sitio del movimiento afirma que las víctimas fueron “asesinadas a tiros a plena luz del día simplemente por ejercer su derecho amparado por la Primera Enmienda“. Además, señalan que al menos 32 personas murieron bajo custodia de ICE en 2025, el año más mortífero para la agencia en dos décadas.

La convocatoria ganó apoyo

La convocatoria ganó un apoyo significativo, resonando en redes sociales gracias a la difusión de celebridades como Ariana Grande, Pedro Pascal y Hannah Einbinder. El sitio web del cierre enumeró 250 puntos de protesta en 46 estados, incluyendo grandes urbes como Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C.

El rodaje de Grey’s Anatomy, serie producida por Shondaland, se reanudará este sábado. La pausa de la producción televisiva subraya cómo el llamado a la acción trascendió los campus universitarios, impactando incluso en la industria del entretenimiento.

Las protestas continuarán este sábado con un “ICE Out of Everywhere” (ICE fuera de todas partes), marcando el clímax de un fin de semana de movilizaciones nacionales.

