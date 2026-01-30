Qué es la regla 20-20-20 y por qué debes practicarla

Pasar largas horas frente a una pantalla se ha vuelto parte de la rutina diaria de millones de personas. Trabajo remoto, estudios en línea, redes sociales y entretenimiento digital han incrementado el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos. En este contexto, la regla 20-20-20 se ha convertido en una recomendación clave para proteger la salud visual y prevenir molestias asociadas al uso prolongado de pantallas. Te explicamos de qué trata y por qué debes practicarla.

La regla 20-20-20 es una alternativa para tomar descansos y prevenir problemas de la vista a largo plazo. Crédito: Suriyawut Suriya | Shutterstock

¿Qué es la regla 20-20-20?

La regla 20-20-20 es una pauta sencilla recomendada por especialistas en salud visual. Consiste en que, cada 20 minutos de trabajo frente a una pantalla, hagas una pausa breve para mirar un objeto que esté a unos 20 pies de distancia (aproximadamente 6 metros) durante al menos 20 segundos.

El objetivo principal de la práctica de esta técnica es darle un descanso a los ojos, reducir la tensión ocular y evitar el esfuerzo constante que implica enfocar de cerca durante periodos prolongados.

¿Por qué mirar a lo lejos ayuda a los ojos?

Cuando se fija la vista de manera continua en una pantalla, los músculos oculares permanecen contraídos para mantener el enfoque cercano. Esto puede provocar cansancio visual, visión borrosa, ardor y dolor de cabeza. Mirar a lo lejos permite que esos músculos se relajen y vuelvan a su estado natural, reduciendo la fatiga acumulada.

Además, este breve descanso ayuda a estimular el parpadeo, que suele disminuir frente a pantallas y contribuye a la sequedad ocular.

¿Qué problemas previene la regla 20-20-20?

Practicar la regla 20-20-20 de forma regular puede ayudar a prevenir síntomas asociados al síndrome de fatiga visual digital, entre ellos:

Ojos secos o irritados.

Sensación de pesadez en los ojos.

Dolor de cabeza frecuente.

Dificultad para enfocar.

Sensibilidad a la luz.

Aunque no sustituye una revisión oftalmológica, sí funciona como una medida preventiva accesible y efectiva para evitar molestias que puedan complicarse en el futuro.

¿Quiénes deberían practicar la regla 20-20-20?

Esta regla es especialmente útil para personas que pasan varias horas frente a computadoras, tabletas o teléfonos móviles. Trabajadores de oficina, estudiantes, conductores de plataformas digitales y creadores de contenido se benefician directamente de incorporarla a su rutina diaria.

También es recomendable para niños y adolescentes, cuyo tiempo frente a pantallas ha aumentado considerablemente en los últimos años.

¿Cómo aplicar la regla 20-20-20 en la vida diaria?

Implementar esta práctica no requiere herramientas especiales. Basta con programar recordatorios cada 20 minutos o aprovechar pausas naturales en el trabajo para apartar la vista de la pantalla. Mirar por una ventana, observar un punto lejano en la habitación o enfocar el horizonte son opciones efectivas.

Complementar la regla con una postura adecuada, buena iluminación y parpadeo consciente potencia sus beneficios.

De vez en cuando es recomendable alejarse un poco de todo tipo de pantallas y descansar la vista. Crédito: Toa55 | Shutterstock

¿Por qué la regla 20-20-20 es importante hoy?

En una era dominada por la tecnología, cuidar la salud visual es una necesidad, no un lujo. La regla 20-20-20 destaca por ser una estrategia simple, gratuita y fácil de incorporar, que ayuda a reducir el impacto negativo que el uso intensivo de pantallas causa en los ojos. Adoptarla como hábito diario puede marcar una diferencia significativa en el bienestar visual a corto y largo plazo.

