Campaña ayuda gratis a angelinos con sus declaraciones de impuestos

Si ganas hasta $69,000 al año, la campaña Free Tax Prep Los Angeles te ayuda gratis no solo con la preparación de tus impuestos sino a que obtengas el mayor reembolso al que tienes derecho, y en tu propio idioma.

“Uno de cada cinco angelinos no ha estado preparando sus impuestos, y está dejando de recibir dinero en la mesa. Puede ser por desconocimiento, porque son inmigrantes o no están familiarizados con el sistema”, dijo en una entrevista con La Opinión, Claudia Alaix, especialista en Campañas de Divulgación de Free Tax Prep Los Angeles.

Con relación al miedo de los inmigrantes que declaran sus impuestos usando un número ITIN de ser reportados a las autoridades de migración, dijo que un juez federal bloqueó la colaboración entre el IRS (Servicio de Recaudación de Impuestos) y el ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) que hubiera permitido compartir información confidencial del contribuyente con las fuerzas del orden migratorias.

Por lo tanto, Alaix dijo que la información del contribuyente está segura.

Funcionarios de la ciudad y el condado de Los Ángeles se unieron para lanzar la campaña Free Tax Prep LA. (Cortesía Free Tax Prep LA)

Los cambios más importantes

La vocera de la campaña dijo que uno de los cambios más importantes para esta temporada de impuestos que comenzó el 29 de enero y termina el 15 de abril, es con relación al crédito tributario por hijo.

“Antes solo se pedía que el niño tuviera tarjeta de seguro social; ahora se requiere que uno de los padres tenga tarjeta de seguro social. Esto va a impactar a las familias de estatus indocumentado con ITIN (Número de identificación fiscal individual)”.

Dijo sin embargo que la buena noticia es que este cambio es solo para la declaración de impuestos federales, pero no para los estatales.

El otro cambio de este año, es que el IRS eliminó Direct File, una herramienta en línea que permitía a muchos contribuyentes hacer su declaración tributaria directamente en la página del IRS y sin costo.

Completamente gratis

Alaix recordó a los angelinos que la preparación de impuestos a través de la campaña Tax Prep LA es completamente gratuita en la ciudad y el condado de Los Ángeles.

“Tenemos más de 100 puntos a los que la gente puede acudir. Se recomienda hacer la cita por Internet, y también pueden llamar al 1-800-906-9887 para saber qué lugar les queda más cerca”.

Precisó que al hacer la cita, les informan qué documentos deben llevar y cuáles son los requisitos.

“Estos son: el máximo en ingresos para recibir la ayuda gratuita es de $69,000, y cuando son personas casadas, las declaraciones deben ser conjuntas, no se hacen por separado”.

Otros requisitos fundamentales son llevar una identificación con foto que no esté vencida; la tarjeta de seguro social o el ITIN, los formularios 1099 o w-2; si trabajan por su cuenta deben llevar el registro de todos sus ingresos y gastos; y si adquirieron cobertura de salud por medio de Covered California, deben llevar la forma 1095-A”.

Pero además es muy importante que lleven el número de cuenta bancaria a donde quieren que se les deposite el reembolso.

Otro cambio importante este año, es que el IRS ya no enviará los reembolsos a través de un cheque en papel.

“Todo se entregará vía electrónica. Por eso, es importante que todos cuenten con una cuenta bancaria”.

El servicio es más humano y en tu idioma. (Cortesía Free Tax Prep LA)

Qué es Free Tax Prep LA

“Es una campaña con la ciudad y el condado de Los Angeles, Koreatown Youth + Community Center, y United Way of Greater Los Angeles; y todos los sitios VITA a donde se puede ir a hacer las preparaciones de impuestos, son organizaciones comunitarias”, dijo Alaix.

Puntualizó que existe ayuda en español, inglés y en muchos otros idiomas.

“No es como ir a un sitio privado. No es una transacción. Recibimos a la gente, le atendemos en su propio idioma. Establecemos una relación más cercana y de servicio a la comunidad, y vamos a hacer que obtengan el reembolso al que tienen derecho”.

Aclaró que nunca se pregunta por el estatus migratorio.

El 29 de enero, la campaña Free Tax Prep LA dio inicio a la temporada de impuestos con un evento en Koreatown en el que se destacó que una de cada cinco personas elegibles en Los Ángeles no solicita créditos fiscales, dejando hasta $579 millones sin reclamar cada año.

Durante la Semana de Concientización sobre el Crédito Tributario por Ingresos del Estado de California (CalEITC), Free Tax Prep LA (FTPLA) conmemoró diez años de ayudar a las familias a obtener reembolsos y créditos fiscales que pueden superar los $10,000 para cubrir gastos esenciales en un momento en que la crisis del costo de vida alcanza niveles sin precedentes.

Óscar Valdez, beneficiario de Free Tax Prep LA. (Cortesía Free Tax Prep LA)

Angelinos beneficiados

La Free Tax Prep LA (FTPLA) ha ayudado a más de 118,000 Angelinos para que reclamen más de $76 millones en créditos fiscales y más de $100 millones en reembolsos totales.

“Soy dueño de un pequeño negocio y he sido beneficiario del programa Free Tax Prep LA en más de tres ocasiones. He podido hacer mis impuestos con confianza; y he tenido acceso a otros apoyos importantes como un programa de incentivos al ahorro, que han sido clave para mi estabilidad financiera especialmente después de la pandemia”, dijo Óscar Valdez.

“Este programa no soló me ayudó con mis impuestos, me ayudó a salir adelante, a cuidar de mi familia y a construir un mejor futuro”, dijo.

A través de este programa, fue referido a programas de asistencia para la renta, pudo mantener su hogar y negocio, recibió apoyo del programa de distribución de alimentos, y hasta para hacerse ciudadano, lo asistieron enviándolo a un centro familiar donde lo ayudaron con abogados sin costo, a llenar los formularios y con las tarifas para aplicar.

Para más información, visite https://www.freetaxprepla.com/es.