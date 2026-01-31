Cori Broadus, hija de Snoop Dogg, anuncia la muerte de su bebé

Cori Broadus, hija única del icónico rapero Snoop Dogg, atraviesa un momento de profundo dolor. A sus 26 años, anunció este sábado 31 de enero, a través de sus stories de Instagram, la muerte de su pequeña hija, Codi Dreaux, nacida prematuramente a las 25 semanas de gestación.

“El lunes perdí al amor de mi vida. Mi Codi”, escribió Cori sobre una conmovedora fotografía en blanco y negro donde aparece sonriente sosteniendo a su bebé, acompañando el mensaje con un emoji de ala de ángel.

La pequeña Codi había llegado a casa a principios de enero, después de una lucha de diez meses en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN).

El nacimiento de la niña, anunciado por su madre en febrero de 2025, estuvo marcado por complicaciones. Cori reveló que dio a luz por cesárea de emergencia después de que le diagnosticaran el síndrome HELLP, una afección grave del embarazo que afecta la sangre y el hígado.

En aquel momento, expresó su fe y gratitud: “Mi bebé llegó hoy a las 25 semanas y está tan perfecta como siempre. Gracias, Dios, por haberme permitido llegar hasta aquí, a pesar de las adversidades”.

El prometido de Cori y padre de la pequeña, Wayne Deuce, también compartió su dolor en redes sociales. “He estado muy triste desde que me dejaste, Codi Dreaux. Pero sé que estás en paz. Papá siempre te amará”, publicó junto a una imagen cargada de ternura donde sostiene a su hija.

Embarazo de alto riesgo

La noticia llega después de un embarazo que Cori misma calificó como de alto riesgo, anunciado en diciembre de 2024. A pesar de los pronósticos médicos, la joven madre mantuvo la esperanza, afirmando entonces a medios como E! News que “Dios tiene sus manos sobre mí”.

La familia y los seguidores de Cori Broadus, quien ha sido abierta sobre sus batallas personales con el lupus y la depresión, ahora le brindan apoyo en esta nueva y devastadora pérdida.

