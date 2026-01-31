Cuál es la pareja ideal de tu signo del zodiaco chino

Encontrar a la pareja ideal no siempre es cuestión de azar. Según la astrología china, el año en el que naciste determina tu signo animal y, con él, una energía específica que influye en tu personalidad, tu forma de amar y tu compatibilidad con otras personas.

Conocer esta información puede ayudarte a comprender mejor tus relaciones y a descubrir con qué signos del horóscopo chino tienes mayores probabilidades de vivir un amor próspero y duradero.

A diferencia del zodiaco occidental, el zodiaco chino se basa en ciclos de 12 años, cada uno regido por un animal con características únicas.

Se cree que adoptamos rasgos del comportamiento de ese animal, lo que influye directamente en cómo nos vinculamos emocionalmente.

Rata

Las personas nacidas en los años 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 y 1924 pertenecen al signo de la Rata.

Son inteligentes, astutas y muy leales, aunque a veces les falte coraje para tomar decisiones emocionales importantes.

Parejas ideales de la Rata: Buey, Dragón y Mono.

Estas combinaciones potencian su estabilidad y ambición, creando relaciones sólidas y duraderas.

Buey

El Buey, regente de los años 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937 y 1925, se caracteriza por ser confiable, empático y perseverante.

Parejas ideales de Buey: Rata, Serpiente y Gallo.

Estas relaciones destacan por su lealtad y visión de futuro compartida.

Tigre

Si naciste en 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938 o 1926, eres Tigre. Tu energía es intensa, apasionada y aventurera, aunque algo impulsiva.

Parejas ideales del Tigre: Caballo, Perro y Cerdo.

Con ellos encuentras equilibrio entre emoción, apoyo y libertad.

Conejo

El Conejo rige los años 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939 y 1927. Es un signo sensible, romántico y protector.

Parejas ideales del Conejo: Cerdo, Cabra y Dragón.

Estas uniones ofrecen seguridad emocional y comprensión profunda.

Dragón

Los nacidos en 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940 y 1928 son Dragón. Son carismáticos, ambiciosos y detestan la rutina.

Parejas ideales del Dragón: Rata, Mono y Cerdo.

Estas relaciones alimentan su deseo de crecimiento y aventura.

Serpiente

La Serpiente, de los años 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941 y 1929, es dominante, estratégica y muy intuitiva en el amor.

Parejas ideales de la Serpiente: Buey y Gallo.

Ambos aportan estabilidad y comprensión a su carácter intenso.

Caballo

El Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 y 1930) necesita una relación dinámica, pero emocionalmente sólida.

Parejas ideales del Caballo: Tigre, Cabra y Perro.

Con ellos encuentra amor, apoyo y aventuras compartidas.

Cabra

Las personas Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943 y 1931) son pacíficas y evitan los conflictos.

Parejas ideales de la Cabra: Caballo y Cerdo.

Estas uniones se basan en la comprensión y el afecto mutuo.

Mono

El Mono rige los años 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944 y 1932. Es comunicativo, ingenioso y sociable.

Parejas ideales del Mono: Rata, Dragón y Buey.

Estas combinaciones estimulan su creatividad y estabilidad emocional.

Gallo

Los nacidos en 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945 y 1933 son Gallo, un signo directo y auténtico.

Parejas ideales del Gallo: Serpiente y Buey.

Relaciones basadas en la confianza y objetivos compartidos.

Perro

El Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946 y 1934) es fiel y protector en el amor.

Parejas ideales del Perro: Conejo, Tigre y Caballo.

Estas uniones aportan seguridad y complicidad emocional.

Cerdo

El Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947 y 1935) es amable, compasivo y muy romántico.

Parejas ideales del Cerdo: Conejo, Cabra y Tigre.

Con ellos vive relaciones profundas y llenas de afecto.

Preguntas frecuentes

¿Cómo saber mi signo del zodiaco chino?

Depende de tu año de nacimiento dentro del calendario lunar chino.

¿El horóscopo chino puede predecir el amor?

No lo predice con exactitud, pero ofrece claves sobre compatibilidad y dinámicas emocionales.

¿Puedo ser compatible con un signo que no es ideal?

Sí, la compatibilidad indica tendencias, no destinos fijos.

¿La astrología china es diferente a la occidental?

Sí, se basa en ciclos anuales y energías animales, no en meses.

¿Influye el signo chino en relaciones duraderas?

Según la tradición, sí, especialmente en valores, comunicación y estabilidad emocional.

