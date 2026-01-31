Nuevo lote de archivos Epstein incluye menciones a figuras como Jay-Z y Harvey Weinstein

El Departamento de Justicia publicó este viernes, 30 de enero, una masiva entrega de documentos del expediente de Jeffrey Epstein, que incluye aproximadamente 3 millones de páginas, 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. Entre el material, surgieron menciones a figuras públicas como los raperos Jay-Z y Pusha T, y al productor Harvey Weinstein, lo que generó inmediata atención mediática.

Sin embargo, las menciones requieren contexto importante. Según la documentación, citada por el medio Variety, los nombres no aparecen en registros personales de Epstein ni en informes corroborados por las fuerzas del orden.

Provienen de una pista al FBI archivada durante la investigación, y la propia documentación señala que su inclusión no implica que estas personas fueran investigadas, ni sugiere culpabilidad alguna.

Detrás de la publicación masiva

Un informe del FBI incluido en la publicación relata el testimonio de una víctima anónima, quien afirmó haber sido drogada y abusada sexualmente en múltiples ocasiones.

En su declaración, identificó a Pusha T (cuyo nombre real es Terrence LeVarr Thornton) como una de sus “controladores”. También relató haberse despertado en una habitación con Weinstein y Jay-Z (Shawn Carter), aunque precisó que, al haber estado drogada en ambos episodios, su memoria estaba “nublada”.

Esta publicación masiva es resultado de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, promulgada en noviembre bajo un impulso bipartidista del Congreso y firmada por el presidente Donald Trump. La ley ha desclasificado una oleada de material previamente confidencial sobre la investigación.

Los archivos Epstein han mantenido una presencia constante en el debate cultural y político, siendo referenciados en programas desde Saturday Night Live hasta South Park.

La continua revelación de documentos sigue arrojando luz sobre la extensa red asociada al financiero, al tiempo que plantea desafíos sobre la interpretación responsable de la información contenida en ellos.

Seguir leyendo: