El nombre del multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego aparece en 26 archivos del caso Epstein

El nombre del dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, aparece en 26 archivos del caso Jeffrey Epstein, incluida exclusivas cenas y eventos privados.

Salina Pliego aparece en la lista de multimillonarios invitados a eventos de la Fundación Edge, donde también aparecen Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates.

Ninguno de los archivos revisados contiene respuestas de Salinas Pliego o alguna de las personas que lo asisten, pero su nombre aparece en los sujetos a quienes se les envían correos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

“Confidencial, por favor. Reservaremos una sala privada para una cena limitada a unas 20 personas”, dice uno de los corros escritos por John Brokman. “Para esta cena, menos es más, así que por favor, mantengan esta invitación, que es solo para ustedes, en secreto, así como nuestra presencia en Vancouver”.

Brockman es un agente literario y autor estadounidense especializado en literatura científica. Fundó la Fundación Edge, una revista en línea que explora ideas científicas e intelectuales y a cuyos eventos asisten multimillonarios.

“A nuestros amigos de Digerati: El siguiente artículo de la edición Edge sobre Danny Hillis refleja 20 años de su pensamiento sobre la mente, la evolución de las computadoras, Internet, etc. Merece la pena una conversación seria sobre EDGE y se beneficiaría de los comentarios de expertos de cualquiera de ustedes. ¿Qué les parece?”, dice otro mensaje de Brokman.

Dada la falta de respuesta directa de Salinas Pliego, no queda clara su participación en todos los eventos, pero en el correo del 2 de marzo de 2011, enviado por Brokman a 22 personas, incluidas Salinas Pliego, se incluyen instrucciones sobre una exclusiva cena a las 8:00 p.m. en el restaurante L’Opera –en Long Beach, California–, para cuyo acceso hay una “entrada privada” para los invitados.

“Desde el centro de convenciones, camine por Pine Ave (norte). Pase la entrada del restaurante L’Opera hasta una escalera a la izquierda que conduce al subterráneo. Esta es una entrada privada que lleva al comedor directamente desde la calle. (No use la entrada del restaurante)”, dice el mensaje. “Un miembro del personal estará esperando en la entrada de la escalera con la lista de invitados y fotos, así que no es necesario llevar las credenciales de la conferencia. Solo invitados, por favor”.

Epstein, quien falleció en una prisión federal en Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual, tenía conexión con la ciencia y los científicos, como la Fundación Edge.

La información compartida al Congreso desde diciembre pasado, incluidos videos y fotografías, desatan cuestionamientos sobre por qué tantos académicos prominentes estuvieron involucrados con Epstein y cómo se relacionaba con otros multimillonarios, incluido el mexicano Salinas Pliego.

El multimillonario de medios en México ha estado en polémica en los últimos años, debido a los miles de millones de pesos que debe en impuestos. Tras pleitos legales que llegaron a la Corte Suprema y luego de un acuerdo con el gobierno mexicano, Salinas Pliego acordó pagar más de $32 mil millones de pesos, aunque por el momento solamente ha pagado más de $10 mil millones y el resto lo hará en pagos de más de mil millones cada uno.

Salinas Pliego ha sido uno de los principales críticos del gobierno mexicano, particularmente de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, y ha expresado sus intenciones de contender por la presidencia.

¿Y Emilio Azcárraga?

Quien fuera dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, aparece también en un documento de los archivos de Epstein, sobre un departamento. Por el contenido del texto, Azcárraga no parece tener relación con Epstein, sino con alguien que conocía a su viuda Paula Cusi.

“Necesito que una entidad (no yo) compre los 13 años restantes de un contrato de arrendamiento de 20 años de la planta baja y el sótano del número 71 de Eaton Square y que me lo guarde durante al menos dos años”, dice un correo escrito por una persona cuyo nombre fue tachado. “Este apartamento lo compró una querida amiga mía, a quien quizá ya conozca, llamada Paula Cussi (viuda del magnate de los medios mexicano Emilio Azcárraga)”.

Epstein respondió el correo pidiendo que le enviarán detalles sobre el inmueble, incluido el monto de renta por año.