Empresario Salinas Pliego acuerda pago millonario de impuestos en México, tras décadas de disputa

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, inició el pago de una deuda fiscal millonaria con el gobierno de México tras concluir más de dos décadas de litigios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con información oficial, el grupo empresarial ya abonó $10,400 millones de pesos (alrededor de $578 millones de dólares) y se comprometió a cubrir un monto total de $32,131 millones de pesos ($1,785 millones de dólares) mediante 18 pagos parciales.

Esta cifra representa una reducción del 37 % frente a los $43,000 millones de pesos que el Estado mexicano había fijado como adeudo en noviembre de 2025, ajuste realizado conforme a los beneficios previstos en el Código Fiscal y a resoluciones judiciales vigentes.

En un comunicado, el SAT señaló que el primer pago ya fue ingresado a la Tesorería de la Federación y que el acuerdo se alcanzó estrictamente dentro del marco legal. Por su parte, Grupo Salinas confirmó que con este arreglo se da por concluida “la totalidad” de sus controversias fiscales con el Gobierno mexicano.

Aunque el conglomerado expresó su “profundo desacuerdo” con el proceso y afirmó que no considera justo el desenlace, aseguró que decidió pagar para cerrar el capítulo y concentrarse en su operación, de la cual —según el grupo— dependen más de 200,000 familias. La empresa también subrayó que en los últimos 20 años ha pagado más de 300,000 millones de pesos en impuestos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el grupo empresarial acudió al SAT para formalizar el pago, aclarando que no se trató de una negociación política, sino de la aplicación de reducciones permitidas por la ley tras resoluciones judiciales firmes.

Los 32 mil millones de pesos que Grupo Salinas pagará al SAT permiten dimensionar su impacto si se comparan con algunas asignaciones clave del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026.

Por ejemplo, equivale a todo el presupuesto anual del Tren Maya (30 mil mdp) y aún sobrarían recursos, además, es mayor que el presupuesto completo del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2026, que será de 21.8 mil mdp tras recortes.

Por si fuera poco, es el doble del presupuesto cultural de México para 2026, el cual asciende a aproximadamente $15,000 millones de pesos.

