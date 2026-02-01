4 signos están al borde de un cambio profundo en febrero

Febrero de 2026 no es un mes cualquiera desde el punto de vista astrológico.

La combinación de la Luna Llena en Leo del 1 de febrero, el eclipse solar anular en Acuario del 17 de febrero y los movimientos clave de Mercurio, Saturno y Neptuno crean un clima de decisiones definitivas, revelaciones emocionales y giros de destino.

Aunque toda la rueda zodiacal sentirá esta energía, cuatro signos están especialmente alineados para vivir un cambio profundo, tanto a nivel interno como externo.

Para ellos, según reporta Spiritualify.org, febrero se convierte en un portal de transformación donde la intuición y la acción finalmente se encuentran.

1. Virgo

Febrero de 2026 trae a Virgo una claridad poco habitual. Con Mercurio, su planeta regente, entrando en Piscis el 6 de febrero, la mente analítica se suaviza y se abre a percepciones más intuitivas. Ideas que antes parecían confusas ahora cobran sentido.

La Luna Llena en Leo del 1 de febrero ilumina temas de hogar, familia y raíces emocionales.

Virgo podría sentir el impulso de expresar algo que llevaba tiempo guardando o tomar una decisión que había pospuesto: una mudanza, un cambio profesional o un cierre emocional importante.

La conjunción Neptuno-Saturno ayuda a convertir sueños en planes concretos. Este mes, el Virgo práctico aprende a confiar en su lado visionario.

Luna en Virgo: cuando la emoción se vuelve brújula

Si tienes la Luna en Virgo, tu sensibilidad emocional se intensifica. Percibes señales sutiles y comprendes lo que otros aún no dicen.

La creatividad y el romance también se activan, empujándote a expresar deseos auténticos. Lo que te da paz, es el camino correcto.

2. Escorpio

Escorpio está diseñado para renacer, y febrero amplifica ese poder. Mercurio en Piscis despierta tu intuición y hace que respuestas largamente buscadas aparezcan sin esfuerzo.

La Luna Llena en Leo activa tu deseo creativo y pasional: sabes qué —o a quién— quieres.

El punto culminante llega con el eclipse solar anular del 17 de febrero en Acuario, que impacta directamente tu eje emocional.

Viejos miedos, dudas o secretos salen a la luz para ser liberados. Este eclipse marca un antes y un después.

Luna en Escorpio

Si tu Luna está en Escorpio, tus impulsos emocionales son señales claras del universo.

Decir una verdad, mudarte o cambiar de rumbo no será un capricho, sino una alineación profunda con tu destino.

3. Leo

Con la Luna Llena del 1 de febrero ocurriendo en tu signo, Leo recibe una revelación directa del corazón. Te ves con más claridad, más seguridad y menos miedo a brillar.

El eclipse del 17 de febrero en Acuario, tu signo opuesto, sacude relaciones y proyectos creativos. Las dudas se disuelven y surge una decisión audaz que te empuja a entregarte por completo a lo que amas.

Luna en Leo

Si tienes la Luna en Leo, tus emociones se intensifican. Un gesto, una oportunidad inesperada o una idea creativa puede cambiarlo todo.

Si algo te asusta pero te emociona, es la señal que estabas esperando.

4. Acuario

Acuario vive uno de los momentos más importantes del mes. El eclipse solar anular del 17 de febrero en tu signo marca el inicio de un ciclo completamente nuevo.

Es un renacimiento personal. Además, Saturno sale de Acuario y entra en Aries el 13 de febrero, aliviando la presión que has sentido en los últimos años.

Te sientes más ligero, más auténtico y listo para redefinir quién eres y hacia dónde vas.

Luna en Acuario

Con la Luna en Acuario, tus pensamientos fluyen con creatividad y honestidad.

Revelaciones sobre tu hogar, tu propósito o tus vínculos aparecen de forma inesperada. No ignores ideas repentinas: podrían ser mensajes cósmicos.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos vivirán cambios importantes en febrero de 2026?

Virgo, Escorpio, Leo y Acuario están especialmente influenciados por eclipses y tránsitos clave.

¿Por qué febrero de 2026 es tan importante astrológicamente?

Por la Luna Llena en Leo, el eclipse solar en Acuario y movimientos planetarios que impulsan decisiones definitivas.

¿El eclipse del 17 de febrero afecta solo a Acuario?

No, pero Acuario lo siente con mayor intensidad. También impacta a Leo, Escorpio y signos fijos.

¿Cómo aprovechar esta energía de cambio?

Escuchando la intuición, aceptando cierres necesarios y actuando con valentía.

¿Las personas con Luna en estos signos también se ven afectadas?

Sí. Las Lunas natales en Virgo, Escorpio, Leo y Acuario amplifican la experiencia emocional del mes.

